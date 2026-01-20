دعوت رسمی رئیسجمهور آذربایجان از نخستوزیر اقلیم کوردستان برای سفر به باکو
مسرور بارزانی و الهام علیاف در حاشیهی مجمع جهانی اقتصاد در داووس بر گسترش روابط تجاری و سرمایهگذاری تأکید کردند
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز سهشنبه، ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۳۰ دی ۱۴۰۴)، در حاشیهی اجلاس داووس با الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان، دیدار و گفتگو کرد.
بر اساس بیانیهی رسمی دولت اقلیم کوردستان، طرفین در این نشست بر اهمیت تحکیم روابط دوجانبه در عرصههای گوناگون، بهویژه در حوزههای سرمایهگذاری و تبادلات تجاری، اتفاق نظر داشتند.
دعوت به باکو و گشایش سرکنسولگری
در بخشی از این بیانیه آمده است که الهام علیاف ضمن اشاره به روابط تاریخی و دوستانهی میان دو ملت آذربایجان و کوردستان، از نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان برای سفر رسمی به باکو دعوت به عمل آورد. وی همچنین آمادگی کشورش را برای افتتاح سرکنسولگری عمومی آذربایجان در شهر اربیل اعلام کرد.
تأکید بر توسعهی همکاریها
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان نیز در این دیدار، بر ارادهی اقلیم کوردستان جهت تقویت همکاریها و هماهنگیهای دوجانبه با جمهوری آذربایجان تأکید ورزید.
بررسی تحولات منطقه
اوضاع عمومی منطقه و بهویژه تحولات اخیر در سوریه، محور دیگر گفتگوهای دو جانبه بود. در همین راستا، مسرور بارزانی نگرانی عمیق خود را نسبت به وقوع جنگ و گسترش درگیریهای نظامی ابراز داشت.
