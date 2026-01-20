انتقاد شدید برنارد هانری لوی از غرب: جهان نباید فداکاریهای کوردها را فراموش کند
فیلسوف فرانسوی سکوت غرب را «خیانت» خواند
برنارد هانری لوی، فیلسوف و نویسندهی برجستهی فرانسوی، ضمن انتقاد شدید از رویکرد کشورهای غربی در قبال ملت کورد و توصیف آن به عنوان «خیانت»، از عملکرد نیروهای سوریهی دموکراتیک (هسد) در شکست داعش تقدیر کرد.
این نویسندهی فرانسوی روز سهشنبه، ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۳۰ دی ۱۴۰۴)، با انتشار تصویری از خود در کنار مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای سوریهی دموکراتیک، و تنی چند از فرماندهان دیگر در صفحهی شخصیاش در شبکهی اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، پیامی انتقادی منتشر کرد.
خیانت غرب؛ تغییری نگرانکننده
لوی در شرح این تصویر نوشت: «خیانت غرب به کوردها، یکی از نگرانکنندهترین و ناآرامترین تغییرات دوران ماست.»
یادآوری مبارزه با تروریسم
این فیلسوف فرانسوی با تأکید بر اینکه جهان نباید نقش حیاتی کوردها را در نبرد علیه تروریسم از یاد ببرد، افزود: «هرگز فراموش نکنید که مبارزان قهرمان ژنرال مظلوم، زمانی که داعش تهدیدی برای تمام جهان بود، آن را در هم شکستند. همچنین از یاد نبرید که آنان هماکنون نگاهبان زندانهایی هستند که خطرناکترین تروریستهای روی زمین در آنها محبوس هستند.»
این پیام برنارد هانری لوی همزمان با تشدید تنشها و ناآرامیها در غرب کوردستان (روژآوا) و حملات گروههای مسلح وابسته به دولت سوریه به مناطق کوردستانی منتشر شده است.
شایان ذکر است که برنارد هانری لوی به عنوان یکی از دوستان دیرینهی کوردها شناخته میشود و تاکنون بارها به جنوب و غرب کوردستان سفر کرده و از طریق تألیفات و ساخت فیلمهای مستند، همواره حمایت خود را از آرمان کورد اعلام داشته است.
The betrayal of the #Kurds by the West is one of the most disturbing shifts of our time. Never forget that General #Mazlum’s heroic fighters defeated #Daesh when Daesh threatened the world. Never forget too that they guard the prisons where the worst terrorists on earth are held pic.twitter.com/2gztZWXqvT— Bernard-Henri Lévy (@BHL) January 20, 2026