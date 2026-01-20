برگزاری نشست هفتگی «دم پارتی» در مرز مناطق کوردستانیِ سوریه
فراکسیون حزب برابری و دموکراسی خلقها (نشست هفتگی خود را از پارلمان ترکیه به شهرستان نصیبین در مرز مناطق کوردستانی منتقل کرد
فراکسیون دم پارتی اعلام کرد که نشست هفتگی این حزب، روز سهشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۳۰ دی ۱۴۰۴)، بهجای ساختمان پارلمان در آنکارا، در شهرستان نصیبینِ استان ماردین برگزار خواهد شد. این تصمیم در اعتراض به حملات ارتش ترکیه و گروههای مسلح اپوزیسیون سوریه به غرب کوردستان (روژاوا) اتخاذ شده است.
بر اساس برنامهی اعلامشده، این نشست با حضور رؤسای مشترک حزب، تولای حاتماوغلاری و تونجر باکرهان، در نزدیکی مرز مشترک ترکیه و سوریه برگزار میشود. انتظار میرود رهبران دم پارتی در این گردهمایی، پیامی شدیداللحن خطاب به مقامات دولتی صادر کرده و خواستار توقف فوری حملات به مناطق کوردستانی شوند.
مسئولان دم پارتی هدف از این اقدام نمادین را جلب توجه افکار عمومی به تداوم حملات علیه زیرساختهای حیاتی در غرب کوردستان عنوان کردهاند.
انتقال محل نشست دم پارتی همزمان با تشدید درگیریها در شمال و شرق سوریه صورت میگیرد. دولت ترکیه به بهانهی مقابله با «فعالیتهای تروریستی»، تهدید به انجام عملیات نظامی جدید کرده است. در همین حال، دولت باغچلی، رئیس حزب حرکت ملی (MHP) و متحد رئیسجمهور ترکیه، آشکارا خواستار آنچه «پاکسازی» مناطق غرب کوردستان نامیده، شده است.
گزارشهای سازمانهای حقوق بشری حاکی از آن است که حملات اخیر منجر به آواره شدن بیش از ۱۰۰ هزار شهروند کورد و وارد آمدن خسارات جانی و مالی سنگین شده است. زیرساختهای غیرنظامی از جمله ایستگاههای آب، برق و بیمارستانها نیز هدف قرار گرفتهاند.
نیروهای سوریهی دموکراتیک (هسد) در واکنش به این حملات، دست به اقدام متقابل زدهاند و جامعهی بینالمللی نیز نسبت به گسترش دامنهی تنشها ابراز نگرانی کرده است. موضعگیری دم پارتی بهعنوان یکی از احزاب اصلی اپوزیسیون، فشار سیاسی داخلی را برای توقف درگیریها و بازگشت به راهکارهای مسالمتآمیز افزایش میدهد.