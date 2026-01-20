رئیس کمیسیون اروپا: باید از تغییرات جهانی بهعنوان فرصتی برای استقلال اقتصادی بهره برد
رئیس کمیسیون اتحادیهی اروپا تأکید کرد که اروپا باید از این شرایط برای تقویت استقلال اقتصادی و سیاسی خود استفاده کند
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیهی اروپا، امروز سهشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۳۰ دی ۱۴۰۴)، طی سخنرانی خود در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، بر اهمیت گفتوگو در جهان دوقطبیشدهی کنونی تأکید کرد. وی اظهار داشت که چالشهای ژئوپلیتیکی فعلی، فرصتی راهبردی برای اروپا است تا پایههای استقلال خود را مستحکمتر سازد.
فون در لاین در بخشی از سخنان خود، وضعیت کنونی جهان را با رویداد تاریخی «شوک نیکسون» در سال ۱۹۷۱ (۱۳۵۰) مقایسه کرد؛ زمانی که آمریکا تصمیم گرفت وابستگی دلار به طلا را لغو کند.
وی در این باره گفت: «آن تصمیم، تمامی ارکان اقتصاد جهانی را لرزاند و دورانی تاریک از رکود را به دنبال داشت؛ اما همزمان منجر به شکلگیری نظم نوین جهانی شد و کشورهای اروپایی را بر آن داشت تا برای تقویت اقتصاد و استقلال ارزهای خود تلاش کنند.»
رئیس کمیسیون اتحادیهی اروپا ابراز اطمینان کرد که شوکهای ژئوپلیتیکیِ امروز نیز همان درسهای تاریخی را به ما میآموزند. وی افزود: «امروز فرصتی در اختیار داریم تا با انجام اقدامات صحیح، اروپا را قادر سازیم که با اتکا به توانمندیهای خود بایستد و نگاهی دقیق به آینده داشته باشد.»
فون در لاین همچنین خاطرنشان کرد که استقلال در عصر حاضر اهمیتی بنیادین دارد و اروپا توانسته است واکنشی سریع به تغییرات، بهویژه در حوزههای انرژی، مواد اولیه و دفاع دیجیتالی نشان دهد.
وی در پایان سخنان خود تصریح کرد: «ما با سرعت رو به جلو حرکت میکنیم، اما ضروری است که این تغییرات را بپذیریم و در نشستهایمان بهعنوان یک واقعیت جدید با آنها برخورد کنیم تا بتوانیم از فرصتها به بهترین نحو بهرهبرداری کنیم.»