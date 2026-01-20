رئیسجمهور ارمنستان از نخستوزیر اقلیم کوردستان برای سفر به ایروان دعوت کرد
نخستوزیر اقلیم کوردستان در حاشیهی اجلاس داووس با رئیسجمهور ارمنستان دیدار و گفتوگو کرد
مسروز بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، امروز سهشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۳۰ دی ۱۴۰۴)، در شهر داووس با واهاگن خاچاتوریان، رئیسجمهور ارمنستان دیدار کرد.
بر اساس بیانیهی رسمی دولت اقلیم کوردستان، در این دیدار توسعهی روابط دوجانبه و آخرین تحولات و تغییرات در عراق و منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که در این نشست، رئیسجمهور ارمنستان بهطور رسمی از مسرور بارزانی برای سفر به ایروان دعوت به عمل آورد.
همچنین واهاگن خاچاتوریان از نخستوزیر اقلیم کوردستان به خاطر حمایتها و حفاظت از حقوق جامعهی ارامنه در اقلیم کوردستان قدردانی کرد.