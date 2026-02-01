نچیروان بارزانی: شهیدان اول فوریه نماد همزیستی و اتحاد هستند
در حملهی تروریستی اول فوریهی ٢٠٠٤ خون فرزندان کوردستان در راه آزادی در هم آمیخت
رئیس اقلیم کوردستان در پیامی به مناسبت سالگرد فاجعهی اول فوریه، شهیدان این روز را نماد همزیستی، اتحاد و درهمآمیختن خون فرزندان کوردستان در راه آزادی و سرفرازی دانست.
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه، ۱ فوریه ۲۰۲۶ (۱۲ بهمن ۱۴۰۴)، پیامی را به مناسبت سالگرد فاجعه اول فوریه منتشر کرد.
رئیس اقلیم کوردستان در این پیام اظهار داشت: «امروز با احترام و شکوه، یاد شهیدان جاوید فاجعه اول فوریه ۲۰۰۴ را گرامی میداریم؛ روزی که تروریستهای تاریکاندیش در صبح عید، با کینهای سیاه، دو مقر اصلی پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه میهنی کوردستان در شهر اربیل را هدف قرار دادند و جمعی از رهبران، مبارزان برجسته و شهروندان بیگناه را شهید و مجروح کردند.»
در ادامه این پیام آمده است: «شهیدان اول فوریه، نماد همزیستی، اتحاد و درهمآمیختن خون فرزندان کوردستان در راه آزادی و سرفرازی هستند. آنان در حالی به شهادت رسیدند که مشغول تبریک عید و تحکیم همدلی و دوستی بودند؛ از این رو، یادآوری آنان تنها یادآوری یک درد نیست، بلکه تأکیدی است بر ارزشهایی که آنان جان خود را در راه آن فدا کردند.»
نچیروان بارزانی در پایان پیام خود تأکید کرد: «بهترین وفاداری به خون شهیدان اول فوریه و تمامی شهیدان کوردستان، حفاظت از دستاوردها، تعمیق روحیه همدلی، همکاری و اتحاد میان جریانهای سیاسی است. باید این یادبود را به مایه عبور از اختلافات و تلاش برای ساختن آیندهای روشنتر برای نسلهایمان تبدیل کنیم که شایسته فداکاری شهیدانمان باشد. درود بر روح پاک شهیدان اول فوریه و تمامی شهیدان کوردستان و سلام و سربلندی نثار خانوادههای سربلند آنان باد.»