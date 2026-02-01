پاریس از «توافق راهبردی و جامع» میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه حمایت میکند
رئیسجمهور فرانسه با احمد شرع گفتگو کرد
رئیسجمهور فرانسه در تماسی تلفنی با رئیسجمهور سوریه، ضمن تبریک توافق میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد)، آن را گامی مثبت ارزیابی کرد.
شنبه، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ بهمن ۱۴۰۴)، احمد شرع، رئیسجمهور سوریه، با امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، گفتوگوی تلفنی انجام داد. در این تماس، آخرین تحولات منطقه و حمایت از سوریه در فرآیند ثبات و بازسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محور اصلی این گفتوگو به بررسی «توافق جامع» اختصاص داشت که میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) به امضا رسیده است. رئیسجمهور فرانسه ضمن تبریک این توافق، آن را اقدامی مثبت توصیف کرد. ماکرون بر ضرورت اجرای بندهای این توافق تأکید ورزید؛ بهگونهای که تضمینکنندهی یکپارچگی خاک سوریه و حفظ حاکمیت آن باشد.
در بخش دیگری از این تماس، طرفین بر اهمیت پشتیبانی از فرآیند سیاسی سوریه و تقویت پایههای ثبات تأکید کردند. در همین راستا، امانوئل ماکرون به تعهد کشورش برای تداوم هماهنگی جهت حمایت از سوریه و مردم آن اشاره کرد، بهویژه در سه حوزهی کلیدی: تحقق ثبات، نهادینهسازی عدالت و ازسرگیری فرآیند بازسازی کشور.
شایان ذکر است که روز جمعه، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴)، مرکز رسانهای نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد)، متن توافقنامهی جامع با دولت سوریه را منتشر کرد که در آن پایاندادن به جنگ و فرآیند ادغام کامل نیروهای نظامی و نهادهای اداری در شمال و شرق سوریه اعلام شده است.