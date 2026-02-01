بریوان آیماز: پرزیدنت بارزانی نقشی والا در برقراری صلح در روژآوای کوردستان ایفا کرده است
تأکید نایبرئیس پارلمان ایالتی آلمان بر اهمیت ثبات اقلیم کوردستان
بریوان آیماز، نایبرئیس پارلمان ایالت نوردراین-وستفالن آلمان، بر اهمیت جایگاه اقلیم کوردستان به عنوان عاملی اصلی برای ثبات در منطقه تأکید کرد.
آیماز در گفتگویی اختصاصی با کوردستان ۲۴ اشاره کرد که اقلیم کوردستان در چند دههی گذشته رشد چشمگیری داشته و به کانونی مهم در خاورمیانه تبدیل شده است. وی ضمن ستایش نقش پرزیدنت بارزانی اظهار داشت: «پرزیدنت بارزانی نقشی تاریخی و بزرگ در آرامسازی اوضاع و تثبیت صلح در روژآوای کوردستان ایفا کردهاند.»
نایبرئیس پارلمان ایالتی آلمان خاطرنشان کرد که اتحاد کوردها در جنگ علیه سازمان تروریستی داعش بسیار مهم و تعیینکننده بوده است. وی اعلام کرد: «ضروری است که آن روحیه و آن روابط حفظ شوند.» او همچنین از دولت آلمان خواست که در زمانهای دشوار و بحرانی، حمایتی قویتر از ملت کورد به عمل آورد.
آیماز پیشنهاد داد که روابط میان آلمان و کوردستان برای دورهای بلندمدت توسعه یابد؛ این امر میتواند از طریق فعالیت شرکتهای آلمانی در اقلیم کوردستان و تقویت تبادلات فرهنگی میان دو طرف محقق شود.
در بخش دیگری از این گفتگو، بریوان آیماز تأکید کرد که حفظ دستاوردهایی که کوردها در روژآوای کوردستان کسب کردهاند، مسئولیتی مشترک است. وی اشاره کرد که تقویت زیرساختهای اقتصادی و فرهنگی تضمینی خواهد بود تا روابط آلمان و کورد تنها در چارچوب امنیتی و نظامی باقی نماند، بلکه به شراکتی راهبردی و همهجانبه تبدیل شود که به ثبات بلندمدت منطقه خدمت کند.