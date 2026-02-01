مسرور بارزانی: توافقی بر سر کرسی ریاستجمهوری صورت نگرفته است
نخستوزیر: پرزیدنت بارزانی معمار آتشبس در سوریه است
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان با تأکید بر تفکیک پروندهی تشکیل کابینهی دهم از انتخاب رئیسجمهور عراق، اعلام کرد که گفتگوها با اتحادیهی میهنی ادامه دارد اما هنوز توافقی حاصل نشده است.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، صبح امروز یکشنبه، ۱ فوریه ۲۰۲۶ (۱۲ بهمن ۱۴۰۴)، در مراسم بیستودومین سالگرد «شهیدان اول فوریه» در شهر اربیل حضور یافت. وی پس از اهدای تاج گل به بنای یادبود شهیدان، در نشستی خبری به تشریح آخرین تحولات سیاسی اقلیم، عراق و وضعیت غرب کوردستان پرداخت.
پیام اتحاد در سالروز فاجعهی اول فوریه
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان ضمن گرامیداشت یاد قربانیان حملات تروریستی اول فوریه، این روز را یادآور جانباختن جمعی از رهبران و شهروندان بیگناه دانست. وی در اینباره اظهار داشت: «امیدواریم ملت کورد دیگر هرگز شاهد چنین فجایعی نباشد. پیام خون این شهیدان و تمامی شهدای راه آزادی کوردستان، دعوت به اتحاد، یکپارچگی و پافشاری بر حقوق روای ملت است و ما تا تحقق اهداف نهایی، این مسیر را ادامه خواهیم داد.»
عدم توافق نهایی بر سر ریاستجمهوری عراق
مسرور بارزانی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص روند مذاکرات میان پارت دموکرات کوردستان و اتحادیهی میهنی تصریح کرد که گفتگوهای هیئتهای مذاکرهکننده در جریان است، اما «تاکنون توافق نهایی حاصل نشده است».
وی با انتقاد از گرهزدن پروندههای سیاسی به یکدیگر گفت: «تشکیل کابینهی دهم دولت اقلیم کوردستان و انتخاب رئیسجمهور عراق، دو مقولهی کاملاً مجزا هستند و نباید با هم ادغام شوند. انتخابات کوردستان و انتخابات سراسری عراق، دو رویداد متفاوت بودهاند و ما به آنها به چشم دو پروندهی مستقل مینگریم.»
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان در خصوص تشکیل دولت جدید افزود: «موضع راهبردی پارت دموکرات کوردستان همواره روشن بوده است؛ ما بر لزوم احترام به آرای شهروندان و نتایج انتخابات تأکید داریم و این نتایج باید مبنای تشکیل کابینهی جدید قرار گیرد.»
نقش محوری پرزیدنت بارزانی در تحولات سوریه
بخش دیگری از سخنان مسرور بارزانی به تحولات اخیر در سوریه و توافق میان نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) و دولت مرکزی اختصاص داشت. وی با اشاره به نقشآفرینی مستقیم رهبر ملی کوردها گفت: «پرزیدنت بارزانی نقشی کلیدی و حیاتی در توقف درگیریها و دستیابی به توافق آتشبس میان طرفین ایفا کرده است.»
وی ضمن ابراز خرسندی از توقف جنگ، افزود: «امیدواریم دامنهی این توافق گسترش یابد و صلح و ثبات به سراسر سوریه، بهویژه مناطق کوردستانی بازگردد. تثبیت حقوق قانونی کوردها در قانون اساسی سوریه و برقراری آرامش، در راستای منافع تمامی طرفها خواهد بود.»
رایزنی با جریانهای عراقی
مسرور بارزانی همچنین در خصوص سفر هیئت «چارچوب هماهنگی» شیعیان به اربیل و دیدار با پرزیدنت بارزانی خاطرنشان کرد: «ما منتظر نتایج این گفتگوها هستیم و تصمیم نهایی خود را با در نظر گرفتن منافع عالی ملت کورد و مقتضیات زمان اتخاذ خواهیم کرد.»
وی در پایان تأکید کرد که تداوم تنش در منطقه به نفع هیچ جریانی نیست و دولت اقلیم کوردستان همچنان به تلاشهای دیپلماتیک خود برای نزدیککردن دیدگاهها و برقراری ثبات ادامه میدهد.