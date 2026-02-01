رویترز: مارک ساوایا از سمت نمایندهی ویژهی رئیسجمهور آمریکا در امور عراق برکنار شد
برکناری مارک ساوایا به مدیریت نادرست پروندهای حساس عراق باز میگردد
منابع آگاه به خبرگزاری رویترز اعلام کردند که مارک ساوایا، که از اکتبر سال گذشته توسط رئیسجمهور آمریکا بهعنوان نمایندهی ویژه در امور عراق منصوب شده بود، از سمت خود کنار گذاشته شده است.
بر اساس اطلاعات واصله، یکی از دلایل اصلی برکناری ساوایا به مدیریت نادرست پروندههای حساس بازمیگردد؛ بهویژه ناکامی وی در جلوگیری از نامزدی مجدد نوری مالکی برای پست نخستوزیری عراق. این در حالی است که رئیسجمهور آمریکا آشکارا مخالفت خود را با نامزدی مجدد مالکی اعلام کرده است.
ساوایا، کارآفرین عراقی-آمریکایی مسیحیتبار که فاقد تجربهی دیپلماتیک پیشین است، در جریان انتخابات آمریکا نقشی کلیدی در جلب آرای اعراب و مسلمانان ایالت میشیگان به نفع رئیسجمهور فعلی آمریکا ایفا کرده بود.
منابع خبری اشاره میکنند که تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و نمایندهی ویژه در امور سوریه، مسئولیت پروندهی عراق در وزارت امور خارجهی آمریکا را بر عهده خواهد گرفت. باراک هفتهی گذشته به اربیل سفر کرد و با فرماندهی نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) دیدار و گفتوگو داشت.
رویترز همچنین گزارش داده است که نشانههای برکناری ساوایا بهوضوح آشکار شده است؛ حساب کاربری ویژهی او در شبکهی اجتماعی ایکس بسته شده و سفر رسمی وی به بغداد که قرار بود جمعهی گذشته انجام شود، بهطور ناگهانی لغو شده است. با این حال، ساوایا وقوع تغییرات در سمت خود را رد کرده و اظهار داشته است که «مأموریتش همچنان ادامه دارد».
این تغییرات در پی آن رخ میدهد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به عراق هشدار داد و اعلام کرد که اگر نوری مالکی نخستوزیر شود، واشنگتن تمامی کمکهای خود به عراق را متوقف خواهد کرد.
در واکنش به موضع رئیسجمهور آمریکا، چارچوب هماهنگی (بزرگترین ائتلاف شیعیان در پارلمان عراق)، روز گذشته (شنبه) تأکید کرد که بر نامزدی نوری مالکی پافشاری میکند و اعلام داشت: «انتخاب نخستوزیر موضوعی داخلی و مبتنی بر قانون اساسی است و اجازهی دخالت خارجی را نخواهیم داد.»