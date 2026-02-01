بخش سینما و تئاتر دانشکده‌ی هنرهای زیبای اربیل، ویدئو آرت «دیوار گیسوان» به کارگردانی دانا محمد را تولید کرد

5 ساعت پیش

دانا محمد، کارگردان این اثر هنری، روز یکشنبه، ۱ فوریه ۲۰۲۶ (۱۲ بهمن ۱۴۰۴)، در خصوص نمایش و ارسال این اثر به جشنواره‌های جهانی به کوردستان۲۴ گفت: «ویدئو آرت "دیوار گیسوان" در ماه فوریه طی یک نمایش ویژه اکران خواهد شد و در ماه آوریل نیز در چارچوب جشنواره دانشکده هنرهای زیبا به نمایش درخواهد آمد. همچنین این اثر برای جشنواره‌های جهانی ارسال می‌شود تا صدا و تصویر غرب کوردستان از طریق این ویدئو آرت به کشورهای جهان برسد.»

کارگردان این اثر در ادامه افزود: «محتوای این ویدئو آرت به مقاومت انقلاب غرب کوردستان می‌پردازد؛ زمانی که ستمگری تلاش می‌کند با بریدن موی یک زن، هویت او را درهم بشکند، اما با دیواری خاموش از گیسوان روبرو می‌شود که همچون ریشه کوه‌ها به هم گره خورده‌اند. این اثر پاسخی است به این مفهوم که بریدن و حذف یک فرد، خیزش هزاران نفر را در پی دارد.»

گفتنی است که در ویدئو آرت «دیوار گیسوان» به کارگردانی دانا محمد، هنرمندانی چون دیار فرهاد، زینب کاوه، ویانا اسعد، نور عمر، شادی عثمان، آوات اسعد، ریان شورش، شنیار محمد و شیما حاتم نقش‌آفرینی کرده‌اند.