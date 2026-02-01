تأکید پرزیدنت بارزانی و احمد شرع بر ضرورت استقرار صلح و ثبات در سوریه
دفتر پرزیدنت بارزانی جزئیات مکالمهی تلفنی میان پرزیدنت مسعود بارزانی و رئیسجمهور سوریه را منتشر کرد
دفتر بارزانی روز یکشنبه، ۱ فوریه ۲۰۲۶ (۱۲ بهمن ۱۴۰۴)، با انتشار اطلاعیهای جزئیات تماس تلفنی شامگاه گذشته (شنبه، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ / ۱۱ بهمن ۱۴۰۴) میان پرزیدنت مسعود بارزانی و احمد شرع، رئیسجمهور سوریه را اعلام کرد.
بر اساس این اطلاعیه، طرفین در این گفتگو به بررسی وضعیت کنونی سوریه، آخرین تحولات میدانی، توافق میان دولت سوریه و نیروهای سوریهی دموکراتیک (هسد) و گامهای آتی در این زمینه پرداختند.
پرزیدنت بارزانی و احمد شرع در این تماس تلفنی ضمن تأکید بر ضرورت برقراری صلح و ثبات پایدار در سوریه، خاطرنشان کردند که دیالوگ و تفاهم متقابل، تنها راهکار اصولی برای حلوفصل مشکلات و پایان دادن به اختلافات است.