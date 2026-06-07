کشف کارخانهی باستانی ۲۳۰۰ ساله در آکره؛ گامی نوین در توسعهی گردشگری اقلیم کوردستان
قدمت کارخانهی شرابسازی و تولید روغن زیتون در آکره به بیش از دوهزار سال برمیگردد
کشف یک کارخانهی تولید روغن زیتون و شراب با قدمت ۲۳۰۰ سال در شهرستان آکره (عقره)، توجه باستانشناسان و گردشگران را به پیشینهی صنعتی این منطقه در اقلیم کوردستان جلب کرده است.
در پی کاوشهای باستانشناسی در مناطق کوهستانی شهرستان اکره، بقایای یک مرکز صنعتی بزرگ متعلق به دوران باستان کشف شد. این یافتهی تاریخی که قدمت آن به بیش از دو هزار سال پیش بازمیگردد، دریچهای تازه به روی شناخت فعالیتهای اقتصادی و معیشتی ساکنان این منطقهی کوردستانی گشوده است.
مرکز تولید روغن زیتون و شراب در دوران باستان
سرکَوت عامر، باستانشناس در مدیریت آثار باستانی آکرە، در گفتگو با رسانهها اعلام کرد که این سایت تاریخی یکی از مهمترین کارخانههای تولید شراب و روغن زیتون در منطقه به شمار میرود. وی در تشریح جزئیات این کشف اظهار داشت: "در این مکان حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ سنگ مخصوص فشردن و آسیاب کردن دانههای زیتون و انگور کشف شده است که نشاندهندهی حجم بالای تولیدات صنعتی در آن دوران است."
این باستانشناس تأکید کرد که ابزارهای یافتشده با دقت مهندسی خاصی طراحی شدهاند تا بیشترین بهرهوری را در فرآیند عصارهگیری داشته باشند، که این امر نشاندهندهی پیشرفت دانش فنی در تاریخ باستان این منطقه است.
تلاش برای تبدیل آکره به قطب گردشگری تاریخی
خالد محمد، باستانشناس و پژوهشگر، بر اهمیت فرهنگی و تاریخی این کشف تأکید کرد و آن را سندی بر تمدن غنی اقلیم کوردستان دانست. وی تصریح کرد: "کشف این کارخانهی باستانی اهمیت بسیاری برای درک تاریخ و فرهنگ منطقه دارد. در حال حاضر برنامهی جامعی برای بازسازی و مرمت این سایت در دست اجراست."
به گفتهی این پژوهشگر، هدف نهایی دولت اقلیم کوردستان تبدیل این مکان به یک مرکز گردشگری بینالمللی است تا گردشگران و محققان بتوانند از نزدیک با پیشینهی تاریخی و تمدنی این منطقهی کوردستانی آشنا شوند.
آکره، گنجینهی آثار باستانی اقلیم کوردستان
شهرستان عقره که به دلیل بافت پلکانی و مراسمهای آیینی خود شهرت جهانی دارد، یکی از غنیترین مناطق از نظر ذخایر تاریخی است. طبق آمارهای رسمی، تاکنون ۷۶۰ اثر و محوطهی تاریخی در این شهرستان به ثبت رسیده است.
کارشناسان معتقدند کشف اخیر، جایگاه عقره را به عنوان یک مرکز راهبردی در مطالعات باستانشناسی تقویت کرده و میتواند زمینهساز همکاریهای بینالمللی با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی جهان برای کاوشهای بیشتر در این منطقه باشد. این اقدامات بخشی از راهبرد کلان دولت اقلیم کوردستان برای صیانت از میراث فرهنگی و توسعهی زیرساختهای گردشگری در تمامی مناطق کوردستانی است.