حمله موشکی آمریکا به قشم و چراغ سبز سنا به تداوم عملیات نظامی ترامپ
تنش در خلیج بە طوری بیسابقه در حال افزایش است
در پی اصابت موشک به جزیرهی راهبردی قشم، مجلس سنای آمریکا طرح محدودسازی اختیارات جنگی رئیسجمهور را رد کرد؛ همزمان دونالد ترامپ از تمایل مشروط تهران برای گفتگو سخن گفت.
رسانههای رسمی ایران روز پنجشنبه ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲ مرداد ۱۴۰۵) از شنیده شدن صدای چندین انفجار مهیب در جنوب این کشور خبر دادند. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که یک موشک آمریکایی به جزیرهی راهبردی قشم اصابت کرده است. این حمله مدت کوتاهی پس از تهدیدهای تند دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مبنی بر انجام عملیات نظامی گسترده علیه تهران صورت گرفت.
تلویزیون رسمی ایران با تأیید شنیده شدن صدای انفجار، اعلام کرد که نهادهای ذیربط در حال بررسی ابعاد این حمله و برآورد خسارات احتمالی هستند. تا این لحظه گزارشی دقیق از میزان تلفات جانی یا خسارات مادی منتشر نشده است.
همزمان با تشدید درگیریهای میدانی، مجلس سنای ایالات متحده با طرح پیشنهادی دموکراتها برای محدود کردن اختیارات نظامی رئیسجمهور در پروندهی جنگ ایران مخالفت کرد. این طرح که با هدف ملزم کردن دونالد ترامپ به کسب مجوز از سنا برای هرگونه اقدام نظامی تهیه شده بود، با ۴۹ رأی مخالف در برابر ۴۷ رأی موافق شکست خورد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که پیشتر مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامهای، خواستار خروج نیروهای نظامی این کشور از عملیات جنگی علیه ایران شده بود. تنشهای کنونی میان واشینگتن و تهران در حالی وارد پنجمین ماه خود میشود که کنگرهی آمریکا بر سر نحوهی مدیریت این بحران دچار شکاف عمیق شده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در سخنرانی اخیر خود ضمن دفاع از عملکرد دولتش در قبال تهران، مدعی شد که سیاستهای او نتایج بسیار خوبی به همراه داشته است. وی با اشاره به وضعیت دیپلماتیک اعلام کرد: "ایرانیها خواهان تلاشهای دیپلماتیک هستند، اما هنوز برای آغاز گفتگوها آمادگی ندارند."
رئیسجمهور آمریکا با تأکید بر اینکه به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هستهای دست یابد، افزود: "اقداماتی که من در قبال ایران انجام میدهم، باید توسط رؤسایجمهور پیشین انجام میشد." وی همچنین در بخشی از سخنان خود تأیید کرد که تاکنون ۱۸ سرباز آمریکایی در جریان درگیریهای اخیر با ایران کشته شدهاند. دونالد ترامپ در پایان خاطرنشان کرد که شی جین پینگ، رئیسجمهور چین در تاریخ ۲۴ سپتامبر آینده (۲ مهر ۱۴۰۵) سفری رسمی به واشینگتن خواهد داشت.