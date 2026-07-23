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اداره‌ی رسانه و اطلاعات دولت اقلیم کوردستان از اجرای ۸۵۶ پروژه‌ی متنوع با سرمایه‌ای بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار در راستای تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی خبر داد.

اداره‌ی رسانه و اطلاعات دولت اقلیم کوردستان پنج‌شنبه ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱ مرداد ۱۴۰۵)، اعلام کرد که در چارچوب تلاش‌های مستمر برای تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و توسعه‌ی زیرساخت‌های اقتصادی، بخش سرمایه‌گذاری در اقلیم کوردستان شاهد رشد چشمگیری بوده است. بر اساس این گزارش، به دلیل تسهیلات و حمایت‌های ارائه‌شده به سرمایه‌گذاران، این بخش رشد شتابانی را ثبت کرده است.

طبق بیانیه‌ی منتشر شده، این شکوفایی اقتصادی در اجرای ۸۵۶ پروژه‌ی گوناگون متبلور شده است که مجموع سرمایه‌ی به‌کارگرفته‌شده در آن‌ها به ۲۵ میلیارد و ۲۹۸ میلیون دلار می‌رسد. این موفقیت گامی مهم در جهت ایجاد ده‌ها هزار فرصت شغلی و بنای یک اقتصاد چندبعدی محسوب می‌شود که اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تقویت کرده است.

جزئیات سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی و زیربنایی

مجموع سرمایه‌ی پروژه‌ها در بخش‌های مختلف به شرح زیر توزیع شده است:

- بخش مسکن: به عنوان گامی برای تأمین محل سکونت شایسته و مدرن‌سازی شهرها، ۱۰۲ پروژه با بودجه‌ی ۸ میلیارد و ۵۲۷ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۳۴ دلار اجرا شده است.

- بخش گردشگری: با هدف ارتقای این حوزه در سطح بین‌المللی و جذب گردشگران، ۱۱۸ پروژه‌ی گردشگری با سرمایه‌ی ۷ میلیارد و ۹۱۳ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۱۸۸ دلار به مرحله‌ی اجرا درآمده است.

- بخش صنعت: جهت کاهش واردات و حمایت از تولیدات داخلی، ۲۰۵ پروژه‌ی صنعتی با بودجه‌ی ۴ میلیارد و ۹۵۹ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۵۹۷ دلار مجوز دریافت کرده‌اند.

- بخش بازرگانی: این حوزه با ۲۴۶ مورد، بیشترین تعداد پروژه‌های دارای مجوز را به خود اختصاص داده که سرمایه‌ی آن بالغ بر ۱ میلیارد و ۹۰۱ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۱۱۱ دلار است.

- بخش کشاورزی: برای حفظ امنیت غذایی و حمایت از کشاورزان، ۳۰ پروژه با سرمایه‌ی ۶۳۸ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۹۵۴ دلار اجرایی شده است.

- بخش آموزش: ۷۳ پروژه‌ی آموزشی و تربیتی با بودجه‌ی ۵۵۱ میلیون و ۱۴ هزار و ۴۰۵ دلار موفق به دریافت مجوز شده‌اند.

- بخش بهداشت و درمان: ۴۷ پروژه‌ی بهداشتی و بیمارستانی با سرمایه‌ی ۴۵۱ میلیون و ۶۲۱ هزار و ۷۲۲ دلار در خدمت شهروندان قرار گرفته است.

توسعه‌ی حوزه‌های رفاهی، فرهنگی و نظام بانکی

دولت اقلیم کوردستان در راستای تضمین یک زندگی مدرن، توسعه‌ی بخش‌های خدماتی، فرهنگی و مالی را با مبالغ زیر دنبال کرده است:

- بخش ورزش: ۱۹ پروژه با بودجه‌ی ۱۵۰ میلیون و ۵۵۲ هزار و ۱۲۴ دلار.

- بخش خدمات: ۱۰ پروژه با بودجه‌ی ۱۰۵ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۴۸۲ دلار.

- بخش هنری: ۳ پروژه با سرمایه‌ی ۷۶ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۵۳۸ دلار.

- نظام بانکی: ۳ پروژه‌ی مدرن بانکی با بودجه‌ی ۲۲ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۷۸۴ دلار.

این حجم از سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده‌ی برنامه‌ریزی راهبردی کابینه‌ی نهم برای تقویت بنیه‌ی اقتصادی و ایجاد ثبات پایدار در مناطق کوردستانی است.