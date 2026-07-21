آمادگیها برای اجرای طرح "تاکسیمتر" در سلیمانیه نهایی شد
حکومت اقلیم کوردستان در راستای ارائه بهترین خدمات به شهروندان و ساماندهی ناوگان حملونقل عمومی، طرح "تاکسیمتر" را در تمامی شهرهای اقلیم به اجرا درمیآورد.
در همین راستا، "جمیل کمال"، مدیر حملونقل سلیمانیه در گفتگو با شبکه خبری "کوردستان۲۴" اعلام کرد که زیرساختها و آمادگیهای لازم برای اجرای این پروژه در محدوده استان سلیمانیه به طور کامل انجام شده و همه منتظر آغاز گامهای عملیاتی از سوی وزارت حملونقل هستند.
وی، با اشاره به اینکه طرح تاکسیمتر در تمامی مناطق اقلیم کوردستان اجرا خواهد شد، افزود: این پروژه در مرحله نخست از اربیل آغاز شده و سپس در سلیمانیه به مرحله اجرا درخواهد آمد. تجهیزات تاکسیمتر به صورت اقساطی در اختیار رانندگان قرار میگیرد و شرط تحویل دستگاه، داشتن لوگوی رسمی تاکسی است.
مدیر حملونقل سلیمانیه درباره نرخهای جدید و تفاوت آن با سیستم فعلی تاکید کرد که تعرفهها به سود شهروندان تنظیم شده است. به گفته وی، نرخ کرایه بر اساس میزان مسافت طیشده محاسبه میشود و هرچه مسافت بیشتر باشد، نرخ پرداختی به ازای هر کیلومتر کاهش مییابد؛ به عنوان مثال، اگر کیلومتر اول ۱,۰۰۰ دینار محاسبه شود، کیلومتر دوم کمتر از ۱,۰۰۰ دینار خواهد بود.
وی، در خصوص نحوه کارکرد این سیستم توضیح داد: به محض ورود مسافر به تاکسی، دستگاه تاکسیمتر به صورت خودکار فعال شده و تا مقصد نهایی مسافت و کرایه را محاسبه میکند.
بر اساس آمار رسمی وزارت حملونقل و ارتباطات حکومت اقلیم کوردستان، هماکنون حدود ۹۰ هزار تاکسی به همراه چند شرکت خصوصی تاکسیرانی در اقلیم مشغول به فعالیت هستند. ساماندهی این ناوگان آغاز شده و اقلیم کوردستان در حال حرکت به سمت استانداردهای روز دنیا در حوزه حملونقل شهری است.