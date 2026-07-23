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اربیل (کوردستان۲۴)- ارتش ایران اعلام کرد که در واکنش به حملات اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی، چندین پایگاه و تأسیسات نظامی ایالات متحده در بحرین و اردن را با پهپاد هدف قرار داده است.

در بیانیه‌ای که امروز جمعه ۲۴ ژوئیه، از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، ارتش اعلام کرد: «صبح امروز مخازن سوخت، انبارهای بزرگ تجهیزات، سیلوها و پادگان‌های نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه هوایی عیسی در بحرین توسط پهپادهای کامیکازه آرش هدف قرار گرفتند.»

ارتش ایران همچنین مدعی شد که حملات پهپادی دیگری علیه پایگاه «الازرق» در اردن انجام شده و در جریان آن، آشیانه‌های هواپیما، تأسیسات تعمیر و نگهداری هوانوردی و یک پادگان نظامی هدف قرار گرفته‌اند.

در همین حال، یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه در بحرین از شنیده شدن صدای چند انفجار و به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در صبح امروز جمعه خبر داد، اما تأکید کرد که در زمان انتشار این گزارش، ارتباط این رخدادها با ادعای مطرح‌شده از سوی ایران تأیید نشده است.

از سوی دیگر، مقام‌های اردنی در ساعات پس از انتشار این بیانیه، گزارشی درباره وقوع حمله به خاک این کشور منتشر نکرده‌اند و ادعای مطرح‌شده از سوی ایران نیز به‌ طور مستقل تأیید نشده است.

تهران پیش‌تر اعلام کرده بود هر پایگاه یا تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه که از آن برای انجام حملات علیه ایران استفاده شود، از نگاه جمهوری اسلامی هدفی مشروع برای اقدامات تلافی‌جویانه به شمار می‌رود.

ای‌اف‌پی/ب.ن