هَوال صدیق: راهبرد ما تبدیل دهوک به پایتخت گردشگری است
اربیل (کوردستان۲۴)- حمایتهای دولت اقلیم کوردستان از بخش گردشگری، زمینه افزایش سرمایهگذاری و اجرای طرحهای جدید گردشگری در استان دهوک را فراهم کرده است. در همین راستا، دهها طرح گردشگری در این استان مجوز احداث دریافت کردهاند و مسئولان محلی از برنامهریزی برای تبدیل دهوک به پایتخت گردشگری خبر میدهند.
اجرای بزرگترین طرح گردشگری دهوک
بزرگترین طرح گردشگری استان دهوک در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع و با سرمایهگذاری هفت میلیون دلاری احداث شده است. این مجموعه شامل هتل، رستوران و استخر شنا است.
رابین بانهسوری، مالک این طرح، در گفتوگو با کوردستان۲۴، حمایتهای دولت اقلیم کوردستان را عامل مهم اجرای طرح دانست و گفت: «حمایت دولت اقلیم کوردستان در اجرای این طرح بزرگ، زمینهساز موفقیت آن بود.»
تسهیلات دولت برای جذب سرمایهگذاران
دولت اقلیم کوردستان برای توسعه بخش گردشگری، مجموعهای از تسهیلات از جمله کاهش مالیات و تسهیل روند سرمایهگذاری را در دستور کار قرار داده است تا زمینه اجرای طرحهای جدید را برای سرمایهگذاران فراهم کند.
بر اساس آمار، تاکنون مجوز احداث ۶۸ طرح گردشگری در استان دهوک صادر شده است.
هدفگذاری برای تبدیل دهوک به پایتخت گردشگری
هَوال صدیق، رئیس اداره سرمایهگذاری دهوک، در گفتوگو با کوردستان۲۴ گفت: «به طور مستمر تلاش میکنیم روند دریافت مجوز برای سرمایهگذاران آسانتر شود. راهبرد ما تبدیل دهوک به پایتخت گردشگری است و در همین راستا تسهیلات متعددی فراهم شده و چندین طرح راهبردی نیز در دست اجرا قرار دارد.»
ظرفیتهای گردشگری دهوک
استان دهوک بیش از ۷۵۰ مکان گردشگری دارد و در حال حاضر ۲۵ طرح دیگر نیز در مرحله دریافت مجوز قرار دارند.
بر اساس این گزارش، هر سال به طور متوسط سه درصد به شمار طرحهای گردشگری اجراشده در استان افزوده میشود؛ روندی که به افزایش شمار گردشگران، ایجاد فرصتهای شغلی و رشد اقتصاد محلی کمک کرده است.
ب.ن