1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده از دارایی‌های مسدودشده ایران برای جبران خسارت واردشده به کشتی‌ها و محموله‌هایی که در حملات داخل و اطراف خلیج آسیب دیده‌اند، استفاده خواهد کرد.

ترامپ در پیامی که در شبکه اجتماعی «تروث » منتشر کرد، گفت این سیاست از این پس مبنای اقدام دولت آمریکا خواهد بود. او نوشت: «لطفاً این بیانیه تا اطلاع ثانوی به‌ عنوان موضع رسمی در نظر گرفته شود که از این لحظه به بعد، هرگونه خسارت واردشده به کشتی‌ها، محموله‌ها یا هر چیز مرتبط با آنها، با استفاده از پول ایران که در اختیار و تحت کنترل ایالات متحده قرار دارد، پرداخت خواهد شد.»

رئیس‌جمهور آمریکا در این پیام جزئیاتی درباره سازوکار اجرای این تصمیم، میزان دارایی‌هایی که ممکن است برای این منظور مورد استفاده قرار گیرد یا چارچوب حقوقی آن ارائه نکرد. همچنین در این اظهارات مشخص نشده است که این تصمیم چه زمانی و بر اساس چه روندی اجرایی خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که موضوع دارایی‌های مسدودشده ایران و نحوه استفاده از آنها همواره یکی از محورهای اختلاف میان تهران و واشینگتن بوده و هرگونه اقدام در این زمینه می‌تواند ابعاد حقوقی و سیاسی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

ای‌اف‌پی/ب.ن