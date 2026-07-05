صادرات نفت عراق به آمریکا به صفر رسید

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اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که این کشور در هفته گذشته هیچ محموله نفت خامی از عراق وارد نکرده است.

بر اساس داده‌های منتشر شده در امروز یکشنبه (۵ ژوئیه ۲۰۲۶)، روند واردات نفت خام عراق به بازارهای آمریکا طی هفته‌های گذشته با نوسانات شدیدی همراه بوده است. میزان صادرات نفت عراق به آمریکا در اواخر ماه مه ۴۳ هزار بشکه در روز بود که در هفته اول ژوئن به ۱۰۷ هزار بشکه در روز افزایش یافت.

با این حال، طبق همین آمار، در هفته دوم ژوئن این رقم به صفر رسید. روند نوسانی ادامه یافت و در هفته سوم ژوئن مجدداً به ۷۱ هزار بشکه در روز افزایش یافت، اما در هفته گذشته بار دیگر به صفر سقوط کرد.

در سطح بین‌المللی، کانادا با صادرات روزانه ۳ میلیون و ۴۷۴ هزار بشکه، در رتبه نخست صادرکنندگان نفت به آمریکا قرار دارد. آمار سایر کشورهای صادرکننده به آمریکا (بشکه در روز) به شرح زیر است:

کانادا: ۳,۴۷۴,۰۰۰ بشکه در روز

ونزوئلا: ۶۱۱,۰۰۰ بشکه در روز

برزیل: ۲۴۸,۰۰۰ بشکه در روز

اکوادور: ۲۲۰,۰۰۰ بشکه در روز

مکزیک: ۱۷۲,۰۰۰ بشکه در روز

کلمبیا: ۱۳۶,۰۰۰ بشکه در روز

عربستان سعودی: ۵۶,۰۰۰ بشکه در روز

لیبی: ۳۲,۰۰۰ بشکه در روز

آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا همچنین نشان می‌دهد که نیجریه نیز همانند عراق، در هفته گذشته هیچ نفتی به آمریکا صادر نکرده و حجم صادرات آن به صفر رسیده است.