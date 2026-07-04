مجوز واردات بنزین در اقلیم کوردستان صادر شد
مجوز واردات بنزین یکی از تدابیر جدید برای کنترل قیمتهاست
وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان با هدف تأمین نیاز بازار و کاهش قیمت سوخت، دستور تسهیل در روند واردات بنزین و همکاری نیروهای امنیتی در بازرسیها را صادر کرد.
وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان روز شنبه ۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۴ تیر ۱۴۰۵) با انتشار بیانیهای اعلام کرد که برای حل مشکل کمبود بنزین و کنترل قیمت آن در بازارهای داخلی، کمال محمد صالح، وزیر منابع طبیعی به صورت وکالتی، طی نامهای رسمی به مدیریت کل آسایش، مجوز واردات بنزین را صادر کرده است.
بر اساس ابلاغیهی جدید، نیروهای امنیتی در بازرسیها موظف شدهاند به صورت مداوم و در تمام ساعات، تسهیلات لازم را برای تردد تانکرهای سوخت فراهم کنند. این اقدام به منظور تسریع در روند انتقال بنزین به استانهای اقلیم کوردستان و مطابق با استانداردهای کیفی تعیینشده توسط وزارت منابع طبیعی صورت گرفته است تا نیازهای بازار به طور کامل پوشش داده شود.
در دورهی اخیر، قیمت بنزین در اقلیم کوردستان تحت تأثیر نوسانات بازارهای جهانی، شرایط امنیتی منطقه و چالشهای موجود در زنجیرهی حملونقل با افزایش مواجه شده بود.
دولت اقلیم کوردستان از طریق وزارت منابع طبیعی در تلاش است با ارائهی تسهیلات به بخش خصوصی، میزان عرضهی سوخت را در بازارها افزایش داده و از این طریق ثبات قیمتی را برای شهروندان فراهم کند.