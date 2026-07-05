خسارت روزانه ۱۵۰ میلیون دلاری گرما به عراق
دیدهبان محیطزیست "عراق سبز" در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که افزایش دمای هوا به بالای ۵۰ درجه سانتیگراد، روزانه ۱۵۰ میلیون دلار خسارت مالی به عراق وارد میکند. این نهاد همچنین نسبت به پیامدهای خطرناک نابودی باغها و فضاهای سبز و نیز تأثیرات مخرب گاز دیاکسید کربن ناشی از ژنراتورهای خانگی هشدار داد.
براساس این گزارش که امروز یکشنبه (۵ ژوئیه ۲۰۲۶) منتشر شد، عراق با تأثیرات نامطلوب تغییرات سریع اقلیمی روبرو است. در این گزارش آمده است که دمای هوا در استانهای بغداد، بصره و میسان، سالانه ۲۵ تا ۴۰ روز به بالای ۵۰ درجه سانتیگراد میرسد؛ این در حالی است که پیش از سال ۲۰۱۰، تعداد روزهای بالای ۵۰ درجه تنها ۳ تا ۵ روز در سال بود که نشاندهنده رشد ۸۰۰ درصدی در ۱۵ سال گذشته است.
دیدهبان عراق سبز دلایل خسارت روزانه ۱۵۰ میلیون دلاری را به شرح زیر اعلام کرد:
قطعی مداوم جریان برق.
متوقف شدن فعالیت بخشی از کارخانهها.
افزایش مصرف سوخت برای تأمین انرژی.
کاهش سطح تولید در هر دو بخش دولتی و خصوصی.
این گزارش تأکید میکند که مجموع خسارات ناشی از گرمای تابستان سال گذشته از مرز ۹ میلیارد دلار فراتر رفته است.
در سطح بهداشتی و محیطزیستی نیز این گزارش آمارهای نگرانکنندهای ارائه داده و اعلام کرده است که بیمارستانهای عراق تنها در ماه ژوئیه سال گذشته، نزدیک به ۳ هزار و ۲۰۰ مورد عارضه بهداشتی ناشی از گرمازدگی را ثبت کردهاند. همچنین به دلیل احتباس حرارتی و افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی توفانهای گرد و غبار، درختان حاشیه خیابانها خشک شده و از بین رفتهاند.
دیدهبان عراق سبز، علت اصلی این افزایش دما را نابودی زمینهای کشاورزی میداند؛ به طوری که تنها بغداد حدود ۸۵ درصد از باغهای خود را از دست داده و به یک جزیره حرارتی و خشک تبدیل شده است که روزها گرما را جذب و شبها آن را بازتاب میدهد.
از دیگر دلایل ذکر شده در این گزارش، تداوم سوزاندن گازهای همراه نفت (فلرینگ) است که منجر به انتشار میلیونها تن گاز دیاکسید کربن میشود. علاوه بر این، وابستگی شدید شهروندان به ژنراتورهای محلی برای تأمین برق، عامل مهم دیگری در آلودگی شدید محیطزیست در بغداد و سایر استانهای عراق اعلام شده است.