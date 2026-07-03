توافق بغداد و آنکارا بر سر پروتکل موقت صادرات نفت

18 دقیقه پیش

یک هیئت بلندپایه عراقی به ریاست نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه، نفت و منابع طبیعی اقلیم کوردستان، در آنکارا با همتایان ترکیه‌ای خود پرونده ازسرگیری صادرات نفت و آینده خط لوله میان دو کشور را بررسی کردند.

روز جمعه، ۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۲ تیر ۱۴۰۵)، این هیئت بلندپایه که شامل نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه و نفت عراق و همچنین تعدادی از مدیران کل وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان بود، با "آلپ‌ارسلان بیرق‌دار" وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه عراق، در این نشست مکانیسم‌های تقویت همکاری‌های دوجانبه در بخش انرژی و راه‌های تضمین تداوم صادرات نفت به گونه‌ای که در خدمت منافع مشترک دو کشور باشد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دو طرف در خصوص تداوم هماهنگی‌ها و رایزنی‌های فنی و حقوقی توافق کردند؛ بر همین اساس انتظار می‌رود در مرحله بعدی، یک پروتکل اجرایی برای تضمین تداوم صادرات نفت عراق، از جمله نفت اقلیم کوردستان، امضا شود. در این بیانیه آمده است که پروتکل مذکور به عنوان یک گام موقت عمل خواهد کرد و راه را برای امضای توافقنامه جدید میان دو طرف در بازه زمانی حداکثر یک سال پس از پایان توافق فعلی هموار می‌کند.

از سوی دیگر، "آمانج رحیم" دبیر کابینه وزرای اقلیم کوردستان اعلام کرد: ترکیه و دولت عراق بر سر امضای یک پروتکل موقت جهت اطمینان از صادرات نفت عراق، از جمله نفت میادین اقلیم کوردستان از طریق خط لوله نفت بندر جیهان به توافق رسیده‌اند.

وی، همچنین اشاره کرد که این پروتکل موقت تا زمان آماده‌سازی و امضای یک توافقنامه بلندمدت جدید برای صادرات نفت ادامه خواهد داشت؛ توافقی که پیش‌بینی می‌شود ظرف یک سال نهایی شود، به ویژه با توجه به اینکه توافق ۱۵ ساله قبلی میان عراق و ترکیه در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد.

این نشست‌ها در حالی برگزار شد که در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه گذشته نیز هیئت عراقی در آنکارا چندین دیدار با طرف ترکیه‌ای برای بررسی آینده توافقنامه خط لوله عراق-ترکیه و همکاری‌ها در بخش انرژی انجام داده بود.