وزارت کشور سوریە از متلاشی شدن هسته‌ی تروریستی عامل انفجارهای دمشق خبر داد

1 ساعت پیش

وزارت کشور سوریه از بازداشت "فراس داغر"، حاکم خودخوانده‌ی داعش در لبنان و فلسطین و انهدام یک هسته‌ی عملیاتی متهم به بمب‌گذاری‌های اخیر دمشق خبر داد.

وزارت کشور سوریه، روز شنبه، ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۰ تیر ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی سلسله عملیات‌های امنیتی مشترک، یکی از سرکردگان برجسته‌ی گروه تروریستی داعش به نام "فراس داغر" بازداشت شده است.

بر اساس این بیانیه، یگان‌های تخصصی با همکاری دستگاه اطلاعات عمومی، مجموعه‌ای از عملیات‌های همزمان را در مناطق مختلف دمشق و حومه‌ی آن از جمله "قطیفه"، "سیده زینب"، محله‌ی "قدسیا" و منطقه‌ی "عش الورور" به اجرا گذاشتند. این عملیات‌های پیشگیرانه منجر به بازداشت تمامی اعضای هسته‌ی تروریستی مسئول انفجارهای اخیر در پایتخت سوریه و چندین سرکرده‌ی دیگر متهم به ترور و تأمین مالی فعالیت‌های این گروه شد.

تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که متهم "فراس داغر" مدارج فرماندهی را در ساختار تشکیلاتی داعش طی کرده است. وی در ابتدا مسئولیت کنترل مناطق موسوم به "قطاع جیدور" و "منطقه‌ی غربی" را بر عهده داشت و پس از مدتی به مقام "حاکم لبنان و فلسطین" در این گروه ارتقا یافت. نامبرده همچنین در دوره‌ای به عنوان محافظ شخصی خلیفه‌ی این سازمان تروریستی فعالیت کرده است.

طبق بیانیه‌ی رسمی، اعضای این هسته‌ی تروریستی در چندین فقره سرقت و قتل دست داشته‌اند؛ از جمله تأمین منابع مالی از طریق دستبرد مسلحانه به فروشگاه‌های طلا در استان "درعا". بازداشت‌شدگان همچنین به ارتکاب جنایات زیر اعتراف کرده‌اند:

۱. ترور دو تن از کارکنان وزارت کشور.

۲. اقدام به ترور در یک واحد آرایشگاه که منجر به جان‌باختن یک شهروند غیرنظامی شد.

۳. شناسایی و حذف فیزیکی یک زوج (مرد و همسرش).

وزارت کشور سوریه تأکید کرد که پس از تکمیل گزارش‌های قانونی، تمامی متهمان برای پیمودن مراحل دادرسی و صدور احکام قاطع به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع شده‌اند.

در همین رابطه، انس خطاب، وزیر کشور سوریه در پلتفرم "ایکس" تصریح کرد که پس از پایان کامل روند تحقیقات، هویت اعضای این هسته، نقش‌های عملیاتی و تمامی شبکه‌ی ارتباطی آنان برای افکار عمومی فاش خواهد شد.

این اقدامات امنیتی در حالی صورت می‌گیرد که روز سه‌شنبه گذشته، وقوع دو انفجار در نزدیکی ساختمان وزارت گردشگری سوریه، منجر به جان‌باختن یک تن و مجروح شدن ۳۶ نفر دیگر شده بود.