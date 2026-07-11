ابو حسین حیمداوی: سلاح ما خط قرمز است

4 ساعت پیش

دبیرکل کتائب حزب‌الله با تأکید بر تداوم فعالیت‌های مسلحانه، سلاح مقاومت را غیرقابل‌مذاکره خواند و خواستار تسلیم مقامات دولتی در برابر اراده‌ی این گروه‌ها شد.

ابو حسین حمیداوی، دبیرکل کتائب حزب‌الله، در اظهاراتی صریح خطاب به مقامات رسمی عراق، خواستار تسلیم دولت در برابر گروه‌های مقاومت شد و تأکید کرد که سلاح این گروه‌ها به هیچ‌وجه موضوع معامله یا سازش نخواهد بود. وی با اشاره به این‌که کتائب حزب‌الله بر اساس رویکرد راهبردی رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران بنیان‌گذاری شده است، بر پایبندی نیروهای خود به این مسیر تأکید کرد.

حمیداوی همچنین مشارکت گسترده‌ی مردم در مراسم‌های اخیر را به مثابه یک "همه‌پرسی میلیونی" توصیف کرد و مدعی شد که این حضور، نشان‌دهنده‌ی حمایت قاطع شهروندان عراقی از مقاومت اسلامی و تداوم فعالیت‌های مسلحانه‌ی آن است.

در همین پیوند، مقاومت اسلامی عراق با انتشار بیانیه‌ای در ساعات پایانی جمعه ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۰ تیر ۱۴۰۵)، اعلام کرد که برنامه‌ی گسترده‌ای برای ارتقای سطح آمادگی نیروها و توسعه‌ی کمی و کیفی قدرت نظامی و امنیتی خود در دستور کار دارد. این گروه تأکید کرد که هدف از این اقدامات، ایجاد آمادگی متناسب با حجم تهدیدهایی است که از سوی رژیم اسرائیل و ایالات متحده صورت می‌گیرد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: "سلاح ما هرگز موضوعی برای مصالحه نخواهد بود، بلکه این سلاح، عقیده‌ی ما و پیمانی است که بر گردن داریم." مقاومت اسلامی عراق خاطرنشان کرد که فعالیت‌های خود را در سطح کنونی متوقف نخواهد کرد و با تمام توان برای تقویت زیرساخت‌های دفاعی و راهبردی خود اقدام می‌کند.

گروه‌های مقاومت در عراق با ابراز مخالفت صریح با هرگونه طرحی برای زمین گذاشتن سلاح، اعلام کردند که به هیچ عنوان حاضر به مذاکره در این زمینه نیستند. بر اساس بیانیه‌ی منتشر شده، این گروه‌ها معتقدند که توسعه‌ی توانمندی‌های نظامی، تنها راه مقابله با چالش‌های امنیتی موجود در منطقه است.

این موضع‌گیری تند در حالی صورت می‌گیرد که بحث‌ها درباره‌ی انحصار سلاح در دست دولت و تقویت حاکمیت ملی عراق، همواره از موضوعات چالش‌برانگیز در فضای سیاسی این کشور بوده است. با این حال، گروه‌های مقاومت بار دیگر تأکید کرده‌اند که سلاح آن‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت و مأموریت آن‌هاست.