ائتلاف عزم بر حفظ سهمیه خود در دولت عراق تأکید کرد
ائتلاف عزم ضمن اعلام تداوم فعالیتهای سیاسی تحت نظارت محمود قیس، تأکید کرد که سهمیه این ائتلاف در وزارتخانههای برنامهریزی و فرهنگ محفوظ است.
یک منبع آگاه در ائتلاف عزم در گفتگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد که این جریان سیاسی در انتظار طی شدن روال قانونی و اقدامات دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی مثنی سامرایی، رهبر این ائتلاف است. به گفته این منبع، تاکنون هیچگونه گفتوگویی درباره تغییر در ساختار رهبری ائتلاف انجام نشده و در حال حاضر، محمود قیس، رئیس فراکسیون عزم در پارلمان عراق، مسئولیت اداره ائتلاف و سرپرستی نشستها با جریانهای سیاسی را بر عهده دارد.
این منبع تأکید کرد که جایگاه ائتلاف عزم در بدنهی دولت محفوظ است و دو وزارتخانه برنامهریزی و فرهنگ همچنان در سهمیه این ائتلاف باقی خواهند ماند. در این راستا، چارچوب هماهنگی به ائتلاف عزم ابلاغ کرده است که این پستهای مدیریتی تغییر نخواهند کرد و به هیچ جریان سیاسی دیگری واگذار نمیشوند. همچنین بر اساس گزارشهای دریافتی، پیشبینی میشود که پس از پایان مراحل قضایی، احتمال آزادی مثنی سامرایی وجود داشته باشد.
مثنی سامرایی، سیاستمدار و سرمایهدار عراقی و رهبر ائتلاف عزم در پارلمان، در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۷ تیر ۱۴۰۵) طی یک عملیات امنیتی گسترده با نام "کارزار سپیدهدم" در منزل شخصی خود در منطقه سبز بغداد بازداشت شد. این عملیات به فرمان علی زیدی، نخستوزیر عراق، با هدف مقابله با فساد مالی و صیانت از اموال عمومی به اجرا درآمد. در جریان این کارزار، چندین مقام دولتی، نماینده پارلمان و فعال اقتصادی دیگر نیز به اتهام دست داشتن در پروندههای فساد بازداشت شدند.
بازداشت رهبر ائتلاف عزم پس از آن صورت گرفت که اعترافات شماری از مقامات پیشین دولت، بهویژه عدنان جمیلی، قائممقام پیشین وزارت نفت، منتشر شد؛ وی در اظهارات خود نام چندین چهره سیاسی برجسته را در ارتباط با پروندههای بزرگ فساد مطرح کرده بود. در پی این تحولات، ائتلاف عزم با صدور بیانیهای رسمی ضمن تأکید بر اعتماد خود به دستگاه قضایی عراق، خواستار آن شد که پرونده بازداشت مثنی سامرایی از شائبههای سیاسی دور بماند و روند دادرسی به صورت عادلانه و شفاف طی شود.