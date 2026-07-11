هشدار نظامی بیسابقهی واشینگتن به تهران
آمریکا تهدید کرد که مراکز راهبردی ایران را نابود میکند
در پی نقض تفاهمنامهی دوجانبه و افزایش تنش در تنگهی هرمز، دونالد ترامپ از آمادگی برای شلیک ۱۰۰۰ موشک به سمت ایران خبر داد؛ همزمان تهران ضمن رد ادعای درخواست مذاکره، آمریکا را به نقض سیستماتیک توافقات متهم کرد.
ایالات متحدهی آمریکا در اقدامی بیسابقه، هشداری تند و نهایی را به تهران ابلاغ کرد. این هشدار همزمان با اعزام یک ناوگان بزرگ دریایی شامل ناوهای هواپیمابر "یواساس آبراهام لینکلن" و "یواساس جورج اچ.دبلیو بوش" به سوی سواحل ایران صادر شده است.
مقامات واشینگتن اعلام کردهاند که ایران باید تا پایان این هفته بهصورت رسمی و عمومی تضمین دهد که تنگهی هرمز باز و امنیت کشتیرانی در آن برقرار است؛ در غیر این صورت، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تمامی گزینههای نظامی را به کار خواهد گرفت.
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) تأیید کرده است که بیش از ۲۰ کشتی جنگی این کشور در آبهای خاورمیانه در حالت آمادهباش کامل به سر میبرند. این تحرکات پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ پایان اعتبار تفاهمنامهی ۶۰ روزهی اخیر را اعلام کرد. وی تأکید کرد که حمله به سه کشتی تجاری متعلق به قطر و عربستان سعودی در تنگهی هرمز توسط ایران، به معنای پایان آتشبس است.
عملیات "سیلی" و تهدید به حملات گسترده
به گفتهی مقامات آمریکایی، ارتش این کشور در هفتهی جاری طی عملیاتی موسوم به "Operation Bitch Slap"، نزدیک به ۱۷۰ هدف را در خاک ایران مورد اصابت قرار داده است. دونالد ترامپ در پیامی صریح در شبکهی اجتماعی "تروث سوشیال" هشدار داد که ۱۰۰۰ موشک آمریکایی در حالت آمادهباش برای شلیک قرار دارند و در صورت بروز هرگونه تهدیدی علیه وی یا منافع آمریکا، فرمان تخریب کامل مراکز راهبردی ایران صادر خواهد شد. رئیسجمهور آمریکا تأیید کرد که نیروهای مسلح این کشور دستور جدی دارند تا در صورت لزوم، ظرف مدت یک سال تمامی مناطق حساس ایران را ویران کنند.
واکنش تهران و تکذیب درخواست مذاکره
در مقابل، وزارت کشور و وزارت امور خارجهی ایران با انتشار بیانیهای در روز جمعه ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۹ تیر ۱۴۰۵)، ادعای دونالد ترامپ مبنی بر درخواست تهران برای ادامهی گفتوگوها را بهشدت تکذیب کردند. وزارت امور خارجهی ایران حملات اخیر آمریکا و بازگرداندن تحریمهای نفتی را "نقض فاحش" تفاهمنامهای دانست که تنها ۲۲ روز از امضای آن میگذرد.
در این بیانیه آمده است که یک هیئت قطری با سفر به شهر مشهد، مواضع رسمی ایران را دریافت کرده است، اما هیچگونه درخواستی برای مذاکرهی مستقیم با واشینگتن ارائه نشده است. تهران تأکید کرده است که رویکرد این کشور "پایبندی در برابر پایبندی" است و تا زمانی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند، ایران هیچ گام عقبنشینی بر نخواهد داشت.
تلاشهای دیپلماتیک در عمان
با وجود فضای ملتهب نظامی، تلاشهای میانجیگرانه همچنان در جریان است. مقرر شده است که روز شنبه ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۰ تیر ۱۴۰۵)، مقامات ایرانی در کشور عمان با میانجیگران منطقهای دیدار کنند. واشینگتن انتظار دارد خروجی این نشست، بیانیهای رسمی از سوی تهران مبنی بر تضمین امنیت تردد در تمام کانالهای تنگهی هرمز باشد. یک مقام ارشد آمریکایی در این باره اظهار داشت: "صبر دونالد ترامپ رو به پایان است؛ یا ایران امنیت تنگه را رسماً تضمین میکند و یا با عواقب وخیمی روبرو خواهد شد."