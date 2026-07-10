کاهش ۴۰ درصدی مصرف برق در اقلیم کوردستان با اجرای "پروژه رووناکی"

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وزیر برق و سرپرست وزارت منابع طبیعی اقلیم کوردستان، آخرین دستاوردها و تحولات بخش انرژی و سوخت را تشریح کرد. وی با اعلام اینکه "پروژه رووناکی" در مراحل پایانی خود قرار دارد و موجب کاهش ۴۰ درصدی مصرف برق شده است، مژده داد که قیمت بنزین کاهش و میزان تولید نفت افزایش خواهد یافت.

کمال محمد، وزیر برق و سرپرست وزارت منابع طبیعی، روز جمعه ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ در گفتگوی با کوردستان٢٤ اعلام کرد: علی‌رغم چالش‌های متعددی که کابینه نهم با آن‌ها روبرو بود، از جمله بحران کرونا و توقف صادرات نفت، حکومت اقلیم موفق شد زیرساخت قدرتمندی برای تولید ۸۲۵۰ مگاوات برق ایجاد کند. وی، اشاره کرد که تنها در این کابینه، ۱۹۷۴ مگاوات برق به شبکه سراسری افزوده شده است.

وزیر برق فاش کرد که پروژه روشنایی به پیشرفت ۸۵ درصدی در اجرا رسیده است و از مجموع یک میلیون و ۹۵۰ هزار مشترک، در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک از برق ۲۴ ساعته بهره‌مند هستند. وی افزود: این پروژه باعث کاهش ۴۰ درصدی مصرف برق شده است؛ به عنوان مثال، مناطقی که پیش‌تر ۱۰۰ مگاوات برق مصرف می‌کردند، اکنون تنها ۶۰ مگاوات مصرف دارند.

در خصوص کنتورهای هوشمند نیز، وزیر اعلام کرد که این طرح با بودجه‌ای بالغ بر ۲۵۳ میلیون دلار اجرا شده و ۸۵ درصد شهروندان از آن بهره‌مند شده‌اند که این اقدام، یک مشکل ۳۴ ساله در بخش برق را برطرف کرده است.

کمال محمد، علت برخی قطعی‌های پراکنده برق را فشار بر میدان گازی "کورمور" دانست و گفت: پروژه لوله‌کشی گاز کورمور با بودجه ۵۹۱ میلیون دلار اجرا شده است. همچنین یک خط انتقال جدید میان کورمور و چمچمال به طول ۶۳ کیلومتر، تا ۹۵ درصد تکمیل شده و تا ماه آینده وارد مدار می‌شود که این امر فشار روی کمپرسورها را از بین برده و مشکل قطعی را حل خواهد کرد.

سرپرست وزارت منابع طبیعی در رابطه با قیمت بنزین اشاره کرد که اقلیم کوردستان روزانه به ۵ میلیون لیتر بنزین نیاز دارد. وی، اعلام کرد که پس از بازگشایی گذرگاه‌ها و افزایش واردات، قیمت بنزین به زیر ۱۰۰۰ دینار کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود ظرف دو هفته آینده، قیمت هر لیتر بنزین معمولی (نرمال) به ۸۵۰ دینار برسد.

در بخش دیگری از این گفتگو، وی اعلام کرد که در حال حاضر روزانه ۱۸۰ هزار بشکه نفت تولید می‌شود که ۵۰ هزار بشکه آن به مصرف داخلی و ۱۳۰ هزار بشکه به صادرات اختصاص دارد. انتظار می‌رود در ماه سپتامبر و پس از بازگشت سه شرکت خارجی به اقلیم کوردستان، میزان تولید نفت به سطح گذشته بازگردد.

کمال محمد، در پایان به تضمین‌های دولت فدرال عراق اشاره کرد و گفت: نخست‌وزیر عراق متعهد شده است که مسئولیت هرگونه حمله به میادین نفتی را بر عهده بگیرد و یک خط دفاعی مستحکم برای حفاظت از این میادین مستقر شده است.