تداوم حمله به نفتکشهای عراقی در خاک سوریه؛ قبایل منطقه معترض هستند
کاروانهای حامل نفت عراق در مسیر رسیدن به پالایشگاه بانیاس با حملات و آتشسوزیهای پیدرپی مواجه شدهاند که منجر به همراهی نیروهای امنیتی برای حفاظت از این تانکرها شده است.
بخشی از نفتکشهایی که وظیفهی انتقال نفت عراق به سوریه را بر عهده دارند، در مسیرهای ترانزیتی هدف حمله و تیراندازی قرار گرفته و شماری از آنها به آتش کشیده شدهاند. بیشترین آمار این حوادث در مناطق اطراف دیرالزور ثبت شده است که تاکنون بیش از ۵ مورد آتشزدن تانکرها در این منطقه گزارش شده است. همچنین در جادهی میان حسکه و رقّه نیز حوادث مشابهی به ثبت رسیده و در مسیر طرطوس نیز وقوع دو حادثهی رانندگی منجر به آتشگرفتن چندین تانکر شده است.
گزارشها حاکی از آن است که ساکنان بومی و قبایل منطقه در پشت پردهی این حملات قرار دارند. دلیل اصلی این اقدامات، وخامت اوضاع اقتصادی در این مناطق عنوان شده است که باعث شده مردم محلی برای اعتراض یا جلوگیری از تردد، به آتشزدن نفتکشها روی بیاورند. به دلیل تکرار این ناامنیها، اکنون نیروهای امنیتی برای محافظت از کاروانهای نفتی، آنها را در طول مسیر همراهی میکنند. شایان ذکر است که در میان تمامی این حملات، گروه داعش تنها یک بار مسئولیت آتشزدن تانکرها را بر عهده گرفته است.
در گذشته تمامی نفت عراق از طریق گذرگاه مرزی "تنف" به سوریه منتقل میشد، اما پس از گشایش گذرگاه "بوکمال"، این مسیر نیز فعال شد. در حال حاضر با بازگشایی گذرگاه "تلکوچر" (ربیعه)، عمدهی نفت عراق از این مسیر ترانزیت میشود. اگرچه دولت عراق و دولت سوریه تاکنون آمار دقیقی از تعداد تانکرهایی که روزانه وارد خاک سوریه میشوند منتشر نکردهاند، اما تمامی محمولههای نفتی عراق و نفت مناطق شرق فرات در سوریه، به پالایشگاه مرکزی "بانیاس" منتقل میشوند.
دولت عراق در راستای تنوعبخشی به مسیرهای صادراتی خود، تصمیم به استفاده از مسیرهای زمینی گرفته است. این اقدام یک گام "راهبردی" برای یافتن مسیرهای جایگزین جهت رساندن نفت به بازارهای جهانی، بهویژه پس از تنشهای بهوجود آمده در تنگهی هرمز محسوب میشود. روزانه صدها تانکر نفت از میدانها و پالایشگاههای عراق، بهویژه از کرکوک، بیجی و اربیل، به سوی مرزهای سوریه حرکت میکنند. پالایشگاه بانیاس در ساحل دریای مدیترانه، بزرگترین ایستگاه تجمیع این محمولههاست که از آنجا نفت به وسیلهی کشتی به بازارهای اروپا صادر میشود.