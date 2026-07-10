مشوقهای ویژه اقلیم کوردستان برای سرمایهگذاران در دهوک
مدیریت سرمایهگذاری دهوک اعلام کرد، سرمایهگذارانی که در مناطق کمترتوسعهیافته اقدام به اجرای پروژه کنند، از معافیتهای ویژهای بهرهمند خواهند شد.
هفال صدیق، مدیرکل سرمایهگذاری دهوک در گفتگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد: به دستور مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، تسهیلات کاملی برای سرمایهگذارانی که در مناطق کمترتوسعهیافته پروژه اجرا کنند در نظر گرفته شده و همچنین این پروژهها از پرداخت هزینه خدمات معاف خواهند شد.
وی افزود: تعدادی از سرمایهگذاران آمادگی خود را برای اجرای پروژه در این مناطق اعلام کردهاند و در آیندهای نزدیک عملیات اجرایی آنها آغاز میشود.
مدیر سرمایهگذاری دهوک در خصوص تعیین مناطق کمترتوسعهیافته اشاره کرد که کمیتهای متشکل از چندین نهاد مرتبط تشکیل شده و تعدادی از مناطق را به عنوان مناطق کمترتوسعهیافته مشخص کردهاند؛ از جمله شهرستانهای آکری، آمیدی، شیخان، بردرش و همچنین بخشهای مانگیش و خانکِ.
وی همچنین اظهار داشت: هر پروژهای که منافع عمومی را در این مناطق تامین کند، از پرداخت هزینه خدمات عمومی مانند آب، برق و چندین خدمات دیگر معاف میشود.
هفال صدیق در ادامه گفت: این پروژهها تاثیر بسزایی در رونق و توسعه مناطق دورافتاده خواهند داشت و در آیندهای نزدیک، نتایج این پروژهها و طرحهای دولت آشکار خواهد شد.
٢٢ میلیارد دلار سرمایهگذاری در هفت سال
تنها طی هفت سال گذشته، بیش از ۲۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری در اقلیم کوردستان انجام شده است. سهم سرمایهگذاران خارجی از این میزان، ۵ میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار بوده که بیش از ۲۳٪ از کل سرمایهگذاریهای چند سال اخیر در این منطقه را شامل میشود. بر اساس آمارها، بیشترین میزان این سرمایهگذاریها در استان اربیل متمرکز بوده است.
سرمایهگذاران چینی با اختصاص ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، در رتبه نخست سرمایهگذاری قرار دارند. پس از چین، کشورهای فرانسه، لبنان، ترکیه، مصر، امارات و سوریه به ترتیب در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
بر اساس بررسیهای انجام شده، از سال ۲۰۰۶ و پس از تصویب قانون سرمایهگذاری تاکنون، حجم سرمایهگذاری در دهوک به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده و مجوز ساخت بیش از ۳۰۰ پروژه صادر شده است. بیشترین پروژههای اجرا شده نیز به ترتیب در بخشهای مسکن، گردشگری و کشاورزی بوده است.
قانون سرمایهگذاری؛ برگ برنده کوردستان
قانون سرمایهگذاری اقلیم کوردستان (قانون شماره ۴ سال ۲۰۰۶) یکی از محرکهای اصلی ورود سرمایهگذاران خارجی به این منطقه است؛ قانونی که به عنوان یکی از کارآمدترین و جذابترین قوانین سرمایهگذاری در سطح منطقه، به ویژه برای اتباع خارجی، شناخته میشود و تسهیلات و تضمینهای محکمی را ارائه میدهد.
امتیازات کلیدی این قانون برای سرمایهگذاران خارجی:
مالکیت ۱۰۰ درصدی: سرمایهگذار خارجی حق مالکیت تام بر سرمایه و پروژه خود را دارد و نیازی به داشتن شریک بومی (محلی) ندارد. همچنین از نظر حقوق و تکالیف، کاملاً برابر با سرمایهگذار داخلی محسوب میشود.
معافیتهای مالیاتی: پروژههای مصوب به مدت ۱۰ سال از تاریخ آغاز بهکار، از پرداخت تمامی مالیاتها معاف هستند.
معافیتهای گمرکی: تمامی ماشینآلات و تجهیزات وارداتی پروژه از پرداخت عوارض گمرکی معاف هستند، به شرطی که ظرف ۳ سال پس از اخذ مجوز وارد شوند. همچنین مواد اولیه وارداتی نیز به مدت ۵ سال مشمول این معافیت میشوند.
انتقال آزادانه ارز: سرمایهگذار خارجی حق کامل دارد سود و سرمایه خود را بدون هیچ مانعی به ارز خارجی از کشور خارج کند. انتقال قانونی حقوق و مزایای کارکنان خارجی نیز مجاز است.
تسهیلات زمین: دولت یا سازمان سرمایهگذاری، زمین مورد نیاز پروژه را به صورت اجاره بلندمدت یا حق انتفاع، با قیمتهای حمایتی و تشویقی تأمین میکند.
حق خرید ملک: در پروژههای مسکونی، سرمایهگذار خارجی حق خرید زمین و ملک را دارد که این یک امتیاز کمنظیر برای خارجیها در سطح منطقه است.
تضمین ضد مصادره: پروژههای سرمایهگذاری به هیچ وجه مصادره یا ملی نمیشوند، مگر در موارد منافع عمومی که آن هم تنها از طریق حکم دادگاه و به شرط پرداخت فوری و عادلانه خسارت به سرمایهگذار امکانپذیر است.
جذب نیروی کار متخصص: پروژهها حق استخدام کارشناسان و کارکنان خارجی را دارند، هرچند قانون بر اولویت استفاده از نیروی کار بومی تاکید میکند