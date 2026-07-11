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با اتمام کامل مرحله‌ی نخست پروژه‌ی کمربند سبز اربیل، عملیات اجرایی مرحله‌ی دوم این طرح با هدف توسعه‌ی فضاهای سبز و کاشت بیش از ۵۰۰ هزار اصله درخت در مسیر دهوک-موصل آغاز شد.

کاروان میسکی، مدیر اجرایی پروژه‌ی کمربند سبز اربیل روز شنبه، ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۰ تیر ۱۴۰۵)، در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که مرحله‌ی نخست این طرح راهبردی به طور ۱۰۰ درصدی به پایان رسیده و از امروز عملیات اجرایی مرحله‌ی دوم آغاز شده است. وی اشاره کرد که در این مرحله علاوه بر درختان زیتون و پسته، گونه‌های گیاهی جدیدی نیز به پروژه افزوده خواهد شد.

جزئیات دستاوردهای مرحله‌ی نخست

طبق داده‌های ارائه‌شده توسط مدیر اجرایی پروژه، مرحله‌ی نخست در بازه‌ی زمانی ۱۰ ماهه به اتمام رسید. در این فاز، ٣هزار و ٨٠٠هکتار زمین به زیر کشت رفت که طی آن ۷۰۰ هزار اصله درخت زیتون و ۷ هزار اصله درخت پرتقال غرس شده است.

ویژگی‌ها و ابعاد مرحله‌ی دوم پروژه

کاروان مێسکی در خصوص جزئیات فاز جدید اظهار داشت: "امروز نخستین روز کاری ما در مرحله‌ی دوم پروژه بود که در مسیر راه دهوک - موصل اجرا می‌شود. در گام نخست، پاک‌سازی اراضی و حصارکشی آغاز شده و پس از آن، نصب سیستم‌های آبیاری و کاشت درختان انجام خواهد شد."

این مقام مسئول افزود که مرحله‌ی دوم، ٢هزار و ٧٠٠ هکتار زمین را در بر می‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵۰۰ هزار اصله درخت زیتون در این منطقه کاشته شود. وی همچنین تاکید کرد که به دلیل دشواری‌های عملیاتی در این منطقه، انتظار می‌رود تکمیل ۱۰۰ درصدی این مرحله حدود یک سال به طول بیانجامد.