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هفتمین دوره‌ی جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم کوبانی با شعار "سینما حافظه است" و با رقابت ۷۵ فیلم برگزیده از میان صدها اثر جهانی، در کشور آلمان برگزار می‌شود.

جنگو شریف، دبیر جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم کوبانی، امروز شنبه، ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۰ تیر ۱۴۰۵)، در گفتگو با رسانه‌ها از استقبال بی‌نظیر فیلم‌سازان از دوره‌ی هفتم این رویداد خبر داد. وی اعلام کرد که ۹۱۳ فیلم از ۱۰۲ کشور مختلف جهان به دبیرخانه‌ی جشنواره ارسال شده است که از این میان، ۷۵ فیلم به بخش مسابقه‌ی رسمی راه یافته و ۳۵ فیلم نیز فرصت اکران در سینما "شوبرگ فیلم‌پالاست" آلمان را خواهند داشت.

دبیر جشنواره با اشاره به تغییرات معنادار در آمار آثار ارسالی گفت: "در ۶ دوره‌ی گذشته، ایران همواره در صدر فهرست کشورهایی بود که بیشترین تعداد فیلم را به جشنواره ارسال می‌کردند؛ اما امسال به دلیل شرایط جنگی، ناآرامی‌ها و تنش‌های داخلی در این کشور، میزان مشارکت سینماگران ایرانی به شکل چشم‌گیری کاهش یافته است."

بر اساس آمارهای اعلام شده، در دوره‌ی فعلی کشور آلمان در جایگاه نخست مشارکت قرار دارد و کشورهای فرانسه و هندوستان به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

هفتمین دوره‌ی جشنواره‌ی فیلم کوبانی در مجموع ۸ جایزه را به برگزیدگان اهدا خواهد کرد. این جوایز در بخش‌های: بهترین فیلم کوردی، بهترین فیلم مستند، بهترین انیمیشن، بهترین فیلم بین‌المللی، بهترین بازیگر، بهترین سناریو و بهترین فیلم‌برداری تقسیم شده‌اند.

این جشنواره قرار است در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۳ شهریور ۱۴۰۵) در سینما شوبرگ فیلم‌پالاست آلمان آغاز به کار کرده و به مدت ۳ روز ادامه یابد. لازم به ذکر است که در دوره‌ی ششم این جشنواره که در شهر بوخوم آلمان برگزار شد، رکورد ارسال ۱۱۰۰ فیلم از ۱۲۷ کشور جهان به ثبت رسیده بود.