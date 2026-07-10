انقلاب راهسازی در زاخو؛ اجرای صدها کیلومتر آسفالت در شهر و روستاها
اداره مستقل زاخو، در چارچوب پروژههای خدماتی کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، طرحی گسترده را برای آسفالتریزی و بازسازی جادهها و معابر آغاز کرده است. در همین راستا، پروژه ساماندهی محله "خرابه بابکی" با بودجهای نزدیک به ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دینار در مراحل پایانی قرار دارد که طی آن چندین کیلومتر جاده و پیادهرو برای شهروندان این منطقه احداث شده است.
برای نخستین بار و پس از سالها انتظار، محله "خرابه بابکی" در اداره مستقل زاخو، سیمایی مدرن و امروزی به خود میگیرد. این پروژه با اعتبار ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دینار اجرا میشود و شامل زیرسازی و آسفالت ۵.۵ کیلومتر جاده و احداث ۴ کیلومتر پیادهرو (جدولگذاری و کانالکشی) است که تاکنون ۸۰ درصد از مراحل اجرایی آن به اتمام رسیده است.
این طرح، بخشی از یک برنامه جامع عمرانی است که مرکز و حومه زاخو را در بر میگیرد. تنها در مرکز شهر زاخو، ۲۴۶ کیلومتر راه آسفالت شده و ۱۳۴ کیلومتر پیادهرو احداث گردیده است. همزمان، این پروژهها به مناطق روستایی نیز گسترش یافته است؛ به طوری که ۲۸۵ کیلومتر از راههای روستایی در محدوده شهرستانهای "باتیفا" و "زاخو" بازسازی و آسفالت شدهاند.
ساکنان منطقه با خشنودی فراوان از این اقدامات عمرانی استقبال کردهاند. یکی از شهروندان محله "خرابه بابکی" میگوید: ما از سال ۲۰۰۵ در این محله ساکن هستیم؛ تابستانها در میان گرد و خاک و زمستانها در گل و لای زندگی میکردیم، اما شکر خدا و با همت دولت، اکنون وضعیت تغییر کرده و زندگی ما بسیار آسانتر شده است.
همچنین رانندگان خودروهای سنگین و باری صراحت اشاره میکنند که احداث این راههای جدید، بار سنگینی را از دوش آنها برداشته است؛ به ویژه جادههایی که موجب کاهش ترافیک در مرکز شهر شده و تسهیلات فراوانی را برای جابهجایی کالاهای تجاری فراهم کردهاند.
این نهضت گسترده بازسازی و توسعه در اداره مستقل زاخو، نشاندهنده عزم جدی دولت اقلیم کوردستان برای رساندن خدمات پایه به تمامی محلهها و مناطق مختلف، با هدف ارتقای سطح معیشت مردم و نوسازی زیرساختهای جادهای در اقلیم کوردستان است.