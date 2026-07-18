گام بلند دانشگاه آمریکایی دهوک برای ورود به دنیای هوش مصنوعی

1 ساعت پیش

دانشگاه آمریکایی دهوک با فراهم کردن امکان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته "هوش مصنوعی" برای نخستین بار، تحولی علمی را در اقلیم کوردستان کلید زد. هدف از این گام، آماده‌سازی نسلی متخصص برای بازار کار آینده و همگام‌سازی کوردستان با آخرین دستاوردهای فناوری در جهان است.

در همین راستا، نخستین دوره کارشناسی ارشد هوش مصنوعی در این دانشگاه با حضور ۲۲ دانشجو آغاز شده و این دانشجویان تحقیقات خود را تحت نظارت متخصصان بین‌المللی پیش می‌برند. پروژه‌های دانشجویان این دوره، حوزه‌های بسیار حساسی مانند امنیت و پزشکی را در بر می‌گیرد که در آن‌ها تلاش می‌شود از هوش مصنوعی برای خدمت به بشریت استفاده شود.

"هوال علی"، یکی از دانشجویان این دوره در گفتگو با کوردستان۲۴ گفت: من روی یک سیستم تصویربرداری هوشمند کار می‌کنم که می‌تواند اطلاعات دقیقی از حوادث را در اختیار نهادهای امنیتی و پلیس قرار دهد.

در مقابل، "پنار حکیم" دانشجوی دیگر این دوره، نوآوری در حوزه پزشکی ارائه داده است که از طریق هوش مصنوعی، تومورهای مغزی را تشخیص می‌دهد و تسهیلات بزرگی را برای پزشکان فراهم می‌کند.

"شمال محمد"، رئیس دانشکده علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات در دانشگاه آمریکایی دهوک، با اشاره به اینکه این برنامه آموزشی با دقت بسیار بالایی طراحی شده است، گفت: دانشجویان تنها ظرف مدت ۱۸ ماه و در چهار ترم تحصیلی، تمام مهارت‌های لازم برای تبدیل شدن به متخصصانی برجسته در حوزه هوش مصنوعی را کسب خواهند کرد.

دانشگاه آمریکایی دهوک که در سال ۲۰۱۴ تاسیس شده است، در حال حاضر ۹۳۵ دانشجو دارد که در رشته‌های مختلف در حال تحصیل هستند.