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اربیل (کوردستان۲۴)- جشنواره دو روزه «صدای زنان؛ آرشیو صدای کوردی و ا‌فق‌ها» با هدف پاسداشت میراث صوتی و تاریخ شفاهی زنان کورد، ۱۷ و ۱۸ جولای در کافه «اُتو»ی لندن و در چارچوب جشنواره بین‌المللی «سپیس21 » برگزار می‌شود.

این رویداد فرهنگی با گردهم آوردن آرشیوهای صوتی نادر، برگزاری نشست‌های علمی، نمایشگاه‌ها و اجراهای تجربی، تلاش می‌کند غنا و پویایی میراث شفاهی زنان کورد را حفظ و آن را به نسل‌های جدید معرفی کند.

دکتر هَردی کورده، موسیقیدان کورد، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ این جشنواره را «تلاشی جدی و تأثیرگذار برای روشن کردن یکی از غنی‌ترین ابعاد هویت فرهنگی مردم کورد؛ یعنی صداها، آوازها و تاریخ شفاهی زنان کورد از سراسر کوردستان» توصیف کرد.

به گفته او، محور اصلی برنامه‌های جشنواره، ضبط‌های تاریخی صوتی است که خاطرات و تجربه‌های زیسته زنان کورد را ثبت و حفظ کرده‌اند.

هَردی افزود: «این جشنواره شامل پخش ضبط‌های آرشیوی، میزگردهایی با حضور پژوهشگران، آرشیویست‌ها و هنرمندان درباره اهمیت حفظ تاریخ شفاهی، نمایشگاه اسناد، عکس‌ها و منابع صوتی نادر مرتبط با صدای زنان کورد و همچنین اجراهای تجربی تازه‌ای است که حافظه و گذشته را با زبان موسیقی معاصر بازخوانی می‌کنند.»

در نخستین روز جشنواره، ۱۷ جولای، برنامه‌ها بر آرشیوهای نادر صدای زنان کورد از مناطق مختلف کوردستان متمرکز خواهد بود. این بخش با میزگرد و نمایشگاه صوتی آغاز می‌شود و با اجراهای زنده‌ای ادامه می‌یابد که سنت روایتگری «ده‌نگبێژ/آوازخوانی» را با رویکردهای هنری معاصر بازتفسیر می‌کنند.

برنامه روز دوم، ۱۸ جولای، به آرشیوهای خانگی کوردهای ساکن لندن اختصاص دارد و شامل نمایش ویدئوهایی برگرفته از مجموعه‌های شخصی خانوادگی و سپس اجرای تک‌نفره‌ای الهام‌گرفته از همین آثار خواهد بود.

در طول دو روز برگزاری جشنواره، نشست‌های شنیداری آرشیوی، گفت‌وگوهای تخصصی و اجراهای تجربی، تنوع و تداوم صدای زنان کورد را در نسل‌های مختلف بررسی خواهند کرد.

هَردی تأکید کرد که هدف این رویداد صرفاً نمایش یک آرشیو تاریخی نیست، بلکه ایجاد پلی فرهنگی میان خاطرات گذشته و نسل‌های جوان است تا صداها، روایت‌ها و تجربه‌های زنان کورد نه ‌تنها فراموش نشوند، بلکه از طریق شیوه‌های نوین دوباره کشف و بازخوانی شوند.

او افزود این جشنواره با بهره‌گیری از آرشیوها، گفت‌وگوهای تخصصی و فعالیت‌های هنری، تاریخ صوتی زنان کورد را مستندسازی کرده و آرشیوها را به منبعی زنده برای آموزش، پژوهش و گفت‌وگوی میان گذشته و آینده تبدیل می‌کند.

به گفته این موسیقیدان کورد، یکی دیگر از اهداف اصلی پروژه، قرار دادن زنان کورد در مرکز روایت تاریخی خودشان است؛ به گونه‌ای که از طریق مستندسازی و بازتفسیر صداهای آنان، روایتی اصیل و ماندگار شکل گیرد و زنان کورد به راویان اصلی هویت، رنج، امید و مبارزه خود تبدیل شوند.

هَردی همچنین خاطرنشان کرد که این تلاش تنها به حفظ فیزیکی آثار محدود نمی‌شود، بلکه با تلفیق شنیدن عمیق، پژوهش آرشیوی و هنر معاصر، زمینه‌ای فراهم می‌کند تا صدای زنان کورد همچنان در فضاهای فرهنگی بین‌المللی شنیده شود.

در این جشنواره شمار قابل توجهی از هنرمندان و پژوهشگران کورد حضور خواهند داشت.

بازدیدکنندگان همچنین می‌توانند از آثار موسیقی کوردی و محصولات فرهنگی شامل کتاب، نسخه‌های محدود آثار صوتی، سازهای موسیقی، پوستر و دیگر اقلام فرهنگی مرتبط دیدن کنند.

ب.ن