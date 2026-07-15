طبیعت بکر جولهمیرگ؛ مقصد تابستانی گردشگران در کوهستانهای کوردستان
اربیل (کوردستان۲۴)- همزمان با گرمای تابستان در ترکیه، طبیعت کوهستانی و چشمههای خنک جولهمیرگ در شمال کوردستان به یکی از محبوبترین مقاصد گردشگری تبدیل شده است؛ منطقهای که برف هنوز بر قلههای آن باقی مانده و مناظر طبیعی، درهها و مهماننوازی مردم محلی، هر ساله هزاران گردشگر را به خود جذب میکند.
با افزایش دمای هوا در شهرهای مختلف ترکیه، گروههای گردشگری از نقاط مختلف این کشور راهی جولهمیرگ میشوند تا از طبیعت بکر، آبوهوای خنک و چشماندازهای کوهستانی این منطقه لذت ببرند.
یکی از گردشگرانی که همراه گروهی از استانبول به جولهمیرگ سفر کرده است، گفت: «اینجا واقعاً جذاب است. مردم منطقه بسیار مهماننواز هستند و همه باید اینجا را از نزدیک ببینند.»
از مهمترین جاذبههای طبیعی جولهمیرگ، دره «بهشت و دوزخ» است؛ منطقهای که برای بسیاری از ساکنان شهرهای بزرگ ناشناخته مانده است. یکی دیگر از گردشگران درباره تجربه خود گفت: «برای کوهنوردی به جولهمیرگ آمدم. دوستانم از انتخاب این مقصد تعجب کردند، اما حالا که اینجا هستم، از سفرم لذت میبرم. چشمههای یخزده، درههای چشمنواز و مهماننوازی مردم منطقه واقعاً شگفتانگیز است و به انسان انرژی میدهد.»
در ارتفاعات جولهمیرگ، هنوز برف زمستانی به طور کامل آب نشده و همین ویژگی، جلوهای متفاوت به طبیعت این منطقه بخشیده است.
کوه «رَشکو» با ارتفاع چهار هزار و ۱۳۵ متر، پس از کوه آگری، دومین قله مرتفع منطقه به شمار میرود و در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مقاصد علاقهمندان به کوهنوردی و طبیعتگردی تبدیل شده است.
یکی از گردشگران که پزشک است، درباره این سفر گفت: «از یک شهر بزرگ به اینجا آمدهام. طبیعت جولهمیرگ بسیار زیباست و آرامشی که اینجا احساس میکنم، برای روح و روان انسان بینظیر است.»
کوه «بَرچَلان» نیز از دیگر ارتفاعات شناختهشده جولهمیرگ است. چشمه مشهور «سیدخان» در بلندی این کوه، در فصلهای مختلف سال میزبان طبیعتگردانی است که برای رسیدن به آن، حدود سه ساعت پیادهروی میکنند.
مناطق کوهستانی کوردستان که در گذشته با تاریخ مبارزه و مقاومت مردم کورد شناخته میشدند، امروز با تکیه بر ظرفیتهای طبیعی، چشماندازهای منحصربه فرد و آب و هوای خنک، به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری منطقه تبدیل شدهاند و هر سال از هزاران گردشگر داخلی و خارجی پذیرایی میکنند.
ب.ن