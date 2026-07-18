اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج: تنگه هرمز باید بدون قید و شرط باز بماند

3 ساعت پیش

در جریان نشست عالی امنیت و همکاری منطقه‌ای در بروکسل، اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج در بیانیه‌ای مشترک خواستار باز بودن دائمی، بدون قید و شرط و بدون هزینه تنگه هرمز به روی کشتیرانی بین‌المللی شدند. دو طرف ضمن تاکید بر اینکه آزادی دریانوردی یک حق محفوظ بین‌المللی است، حملات ایران به کشتی‌های تجاری و خاک کشورهای منطقه را به شدت محکوم کردند.

این بیانیه که از سوی "کایا کالاس"، مسئول سیاست خارجی و نماینده عالی اتحادیه اروپا، و "عبداللطیف زیانی"، رئیس دوره‌ای شورای وزیران خلیج و وزیر امور خارجه بحرین به جامعه بین‌المللی ارائه شد، تاکید می‌کند که تنگه هرمز یک آبراه جهانی است و بر اساس کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد، نباید هیچ‌گونه مانع یا محدودیتی در برابر آن ایجاد شود.

طرف‌های اروپایی و عربی به شدت حملات منتسب به ایران را که حاکمیت ارضی کشورهای بحرین، کویت، امارات، قطر، عمان و اردن را هدف قرار داده است، محکوم کردند. در این بیانیه آمده است: این حملات جان دریانوردان و غیرنظامیان را به خطر انداخته و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

اتحادیه اروپا و کشورهای خلیج صراحتاً اعلام کردند که هرگونه ادعا برای اعمال حاکمیت و کنترل بر تنگه هرمز از سوی هر کشوری، غیرقانونی است. آن‌ها همچنین مخالفت خود را با وضع هرگونه "سیستم مجوزدهی یا عوارض عبور و مرور" ابراز داشتند. در این بیانیه اشاره شده است که هیچ‌گونه تفاهم دوجانبه‌ای ــ در اشاره‌ای تلویحی به یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران ــ نمی‌تواند حق عبور آزادانه از این آبراه بین‌المللی را محدود کند.

در پایان، این بیانیه از تهران خواست تا فوراً و بدون قید و شرط، تمام اشکال مداخله و حملات دریایی را متوقف کند. دو طرف همچنین از همه طرف‌ها خواستند تا با خویشتن‌داری، گفتگو و دیپلماسی را به عنوان تنها راهکار پایان دادن به این بحران در پیش بگیرند.