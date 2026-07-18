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باسم محمد خضير، وزیر نفت عراق روز شنبه (۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶) در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اعلام کرد که این کشور در حال برنامه‌ریزی برای توسعه مسیرهای انتقال و صادرات نفت خود در خارج از تنگه هرمز است. به گفته وی، این اقدام از طریق فعال‌سازی مجدد بندر جیهان ترکیه و بررسی بازگشایی بندر بانیاس سوریه انجام خواهد شد.

وزیر نفت عراق با اشاره به پروژه‌های گازی این کشور تاکید کرد: پرونده گاز مشعل (گازهای همراه نفت که هدر می‌روند) تا پایان سال ۲۰۲۸ یا ابتدای سال ۲۰۲۹ به طور کامل بسته خواهد شد.

وی افزود: پروژه‌های مهم و مستمری در میدان‌های گاز اصلی مانند المنصوریه، عکاز و دیگر میادین به صورت موازی و هم‌زمان در حال اجرا هستند. هدف نهایی این طرح‌ها، تامین گاز مورد نیاز داخلی، توقف کامل واردات گاز و دستیابی به خودکفایی است.

خضير، در ادامه تصریح کرد که وزارت نفت عراق دارای چشم‌انداز و راهبرد روشنی است که بر تنوع‌بخشی به مبادی صادراتی نفت کشور استوار است تا اتکای کامل و انحصاری به تنگه هرمز کاهش یابد.

وزیر نفت عراق در پایان گفت: وزارت نفت در حال حاضر ساخت یک خط لوله استراتژیک را بررسی می‌کند که از بصره آغاز شده و با عبور از کرکوک به بندر جیهان ترکیه متصل می‌شود. این پروژه همچنین شامل بررسی احداث یک شاخه فرعی از این خط لوله به سمت بندر بانیاس سوریه است.