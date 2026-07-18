وزیر نفت عراق: به دنبال تنوعبخشی به مبادی صادرات نفت هستیم
باسم محمد خضير، وزیر نفت عراق روز شنبه (۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶) در گفتوگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اعلام کرد که این کشور در حال برنامهریزی برای توسعه مسیرهای انتقال و صادرات نفت خود در خارج از تنگه هرمز است. به گفته وی، این اقدام از طریق فعالسازی مجدد بندر جیهان ترکیه و بررسی بازگشایی بندر بانیاس سوریه انجام خواهد شد.
وزیر نفت عراق با اشاره به پروژههای گازی این کشور تاکید کرد: پرونده گاز مشعل (گازهای همراه نفت که هدر میروند) تا پایان سال ۲۰۲۸ یا ابتدای سال ۲۰۲۹ به طور کامل بسته خواهد شد.
وی افزود: پروژههای مهم و مستمری در میدانهای گاز اصلی مانند المنصوریه، عکاز و دیگر میادین به صورت موازی و همزمان در حال اجرا هستند. هدف نهایی این طرحها، تامین گاز مورد نیاز داخلی، توقف کامل واردات گاز و دستیابی به خودکفایی است.
خضير، در ادامه تصریح کرد که وزارت نفت عراق دارای چشمانداز و راهبرد روشنی است که بر تنوعبخشی به مبادی صادراتی نفت کشور استوار است تا اتکای کامل و انحصاری به تنگه هرمز کاهش یابد.
وزیر نفت عراق در پایان گفت: وزارت نفت در حال حاضر ساخت یک خط لوله استراتژیک را بررسی میکند که از بصره آغاز شده و با عبور از کرکوک به بندر جیهان ترکیه متصل میشود. این پروژه همچنین شامل بررسی احداث یک شاخه فرعی از این خط لوله به سمت بندر بانیاس سوریه است.