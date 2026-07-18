طرح "تاکسیمتر" در اربیل و سلیمانیە اجرایی میشود
سخنگوی وزارت حملونقل و ارتباطات اقلیم کوردستان اعلام کرد که به زودی طرح "تاکسیمتر" به صورت آزمایشی در مرکز دو استان اربیل و سلیمانیە اجرایی میشود. هدف از این اقدام، ساماندهی نرخ کرایههای حملونقل و حفظ منافع عمومی شهروندان است.
"دیلان رشاد"، سخنگوی وزارت حملونقل و ارتباطات دولت اقلیم کوردستان در گفتگو با برنامه "باسی روژ" شبکه کوردستان۲۴ گفت: در حال حاضر ۷۱ هزار تاکسی ثبتشده در اقلیم کوردستان وجود دارد که همگی تحت ضوابط و مصوبات این وزارتخانه فعالیت میکنند.
سخنگوی این وزارتخانه فاش کرد که به زودی پروژه تاکسیمتر به صورت آزمایشی در مرکز شهرهای اربیل و سلیمانیە وارد فاز اجرایی خواهد شد. وی، همچنین اشاره کرد که اجرای این طرح در راستای منافع مستقیم شهروندان بوده و به تنظیم عادلانه نرخ کرایهها کمک شایانی خواهد کرد.
"آنو جوهر"، وزیر حملونقل و ارتباطات اقلیم کوردستان در ۲۱ تیر ۱۴۰۵ (۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶)، اعلام کرده بود که یکی از مهمترین و تاریخیترین دستاوردهای کابینه نهم، ساماندهی بخش تاکسیرانی در اقلیم کوردستان بوده است. به گفته وی، با صدور کارت اطلاعات، نصب لوگو و نوار مخصوص، بیش از ۷۱ هزار دستگاه تاکسی ساماندهی شدهاند که این اقدام میزان تخلفات و مشکلات مختلف را به کمتر از ۵ درصد کاهش داده است.
وزیر حملونقل همچنین خاطرنشان کرده بود که پروژه تاکسیمتر اکنون در مراحل پایانی خود قرار دارد و در آیندهای بسیار نزدیک اجرایی میشود؛ طرحی که بخش تاکسیرانی کوردستان را به سطح کشورهای پیشرفته جهان رسانده و عدالت قیمتی را برای شهروندان تضمین میکند.