3 ساعت پیش

نخست‌وزیر عراق پس از پایان سفر رسمی خود به ایالات متحده آمریکا، دور جدیدی از سفرهای مهم منطقه‌ای را به کشورهای همسایه آغاز می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، علی زیدی در اواخر ماه جاری میلادی به تهران و آنکارا سفر خواهد کرد تا درباره پرونده‌های حساسی چون واردات گاز، صادرات نفت و حق‌آبه عراق با مقامات عالی‌رتبه دو کشور گفتگو کند.

صباح صالحی، از رهبران جریان ملی حکمت عراق در گفتگوی اختصاصی با "کوردستان ۲۴" فاش کرد که مقدمات سفر نخست‌وزیر به تهران برای روزهای ۲۳ و ۲۴ ژوئیه آغاز شده است. وی، اشاره کرد که هیئت همراه علی زیدی در سفر به ایران متفاوت از هیئتی خواهد بود که او را در سفر به آمریکا همراهی می‌کرد و قرار است چندین یادداشت تفاهم و توافق‌نامه جدید میان دو کشور به امضا برسد.

صالحی، با تمرکز بر پرونده انرژی و چالش‌های واردات گاز از ایران گفت: عراق به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند پول گاز ایران را به صورت نقدی پرداخت کند و حتی با پیشنهاد گاز در ازای کالا نیز موافقت نشده است.

انتظار می‌رود این موضوع یکی از محورهای اصلی گفتگوهای نخست‌وزیر عراق در تهران باشد.

هم‌زمان با این تحولات و بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده توسط "کوردستان ۲۴"، نخست‌وزیر عراق در روزهای ۲۸ و ۲۹ ژوئیه نیز یک سفر رسمی به ترکیه خواهد داشت و با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و مقامات بلندپایه این کشور دیدار خواهد کرد.

یافتن سازوکاری برای ازسرگیری صادرات نفت عراق و اقلیم کوردستان از طریق بندر جیهان ترکیه، دستیابی به توافقی عادلانه درباره سهم عراق از رودخانه‌های مشترک و تقویت و توسعه مبادلات بازرگانی میان دو کشور، محورهای اصلی گفتگوها در آنکارا می‌باشند.