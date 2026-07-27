کاشت بیش از ١٦ هزار درخت در دانشگاه زاخو
اداره مستقل زاخو با همکاری سازمان بینالمللی کار (ILO) و ریاست دانشگاه زاخو، از آغاز یک پروژه جدید برای توسعه فضای سبز در این منطقه با کاشت بیش از ۱۶ هزار اصله درخت خبر داد.
بر اساس گزارش خبرنگار کوردستان۲۴، این پروژه شامل کاشت ۱۶ هزار و ۳۵۰ اصله درخت در زمینهای اختصاصیافته درون محوطه دانشگاه زاخو است. این اقدام بخشی از طرح بزرگ اداره مستقل زاخو برای کاشت یک میلیون درخت محسوب میشود که در فاز نخست آن تاکنون بیش از ۴۰ هزار درخت کاشته شده است.
این پروژه که اجرای آن از دو سال پیش آغاز شده، بر اساس استانداردهای بینالمللی پیش میرود. جهت جلوگیری از خشکشدن درختان، سیستم آبیاری پیشرفتهای احداث شده و یک تیم تخصصی مسئولیت نگهداری و پایش آنها را بر عهده دارد.
یکی از ویژگیهای برجسته این طرح، ایجاد فرصتهای شغلی برای ساکنان بومی، آوارگان و پناهجویان است. همچنین سازمان بینالمللی کار (ILO) خدمات بیمه کار و سلامت را برای کارگران این پروژه تامین کرده است تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا بیماری، هزینههای درمان پرداخت شود.
قرار است محل این پروژه به یک جنگل ساماندهیشده در داخل دانشگاه زاخو تبدیل شود که دارای مسیرهای پیادهروی، استراحتگاه و کافه خواهد بود تا دانشجویان و شهروندان بتوانند از محیطی پاک و زیبا بهرهمند شوند.
هدف اصلی این کمپین، علاوه بر زیباسازی چهره شهری زاخو، بهبود کیفیت محیط زیست، کاهش آلودگی هوا و مقابله با آثار تغییرات اقلیمی است. این درختان که شامل گونههای پسته و زیتون هستند، در مساحتی حدود ۸۰ تا ۹۰ دونم کاشته میشوند.