تلاش پکن و اسلامآباد برای احیای گفتگوهای تهران و واشنگتن
چین با همکاری پاکستان تحرکات دیپلماتیک گستردهای را برای کاهش تنشهای بیسابقه در منطقه و بازگشایی کانالهای مذاکراتی میان ایران و ایالات متحده آغاز کرده است.
منابع بلندپایه دیپلماتیک فاش کردند که چین در هماهنگی با پاکستان، جنبش دیپلماتیک فشردهای را با هدف کاهش سطح تنشها میان ایالات متحده آمریکا و ایران آغاز کرده است. هدف از این تلاشها، ایجاد زمینهی مناسب برای ازسرگیری دیالوگ میان دو کشور در سایهی پیچیدگیهای بیسابقهی امنیتی در منطقه عنوان شده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، محور اصلی این رایزنیها بر باز نگه داشتن کانالهای ارتباطی میان واشنگتن و تهران متمرکز است. این اقدام به عنوان گامی مقدماتی برای آغاز دوبارهی مذاکرات غیرمستقیم دربارهی پروندههای مورد اختلاف و موضوعات راهبردی میان طرفین توصیف میشود.
اعتمادسازی و محورهای اصلی مذاکره
منابع آگاه اشاره کردهاند که در این مشورتها، اتخاذ تدابیر مشترک برای "بنیانگذاری اعتماد" مورد بحث قرار گرفته است. این اقدامات با هدف آمادهسازی فضا برای گفتگوهای گستردهتر پیرامون موضوعاتی همچون برنامهی هستهای ایران، امنیت منطقهای و تحریمهای وضعشده علیه تهران دنبال میشود.
تلاشهای پکن تنها به میانجیگری میان واشنگتن و تهران محدود نمیشود؛ بلکه چین در صدد است تا کشورهای حوزهی خلیج و دیگر قدرتهای منطقهای را نیز در این مسیر سیاسی مشارکت دهد. پکن معتقد است مشارکت جمعی قدرتهای منطقه میتواند به ثبات بلندمدت در خاورمیانه منجر شود.
تنشهای میدانی و دیپلماسی پیامها
در حالی که منطقه با تنشهای نظامی شدیدی، از جمله حملات ایالات متحده به اهداف مرتبط با ایران روبروست، هر دو طرف همچنان از طریق میانجیها به تبادل پیامهای سیاسی ادامه میدهند. این موضوع نشاندهندهی تمایل دو طرف برای جلوگیری از خروج اوضاع از کنترل است.
در همین راستا، دولت جمهوری اسلامی ایران در روز یکشنبه ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۴ مرداد ۱۴۰۵) بر تداوم تبادل پیامها با واشنگتن تأکید کرد. مقامات رسمی در تهران ضمن اعلام پایبندی به راهکارهای دیپلماتیک، هشدار دادند که اجازه نخواهند داد سلطهی ایالات متحده بر مسیرهای آبی خلیج و تنگهی هرمز برقرار شود. این موضعگیری نشاندهندهی پیچیدگی مسیر پیش روی چین و پاکستان برای میانجیگری در این پروندهی حساس است.