فیلمساز کورد با اثر جدیدش به جشنواره ونیز راه یافت
اربیل (کوردستان۲۴)- آخرین فیلم بلند هَلکَوت مصطفی، فیلمساز کورد - نروژی، برای نمایش در هشتاد و سومین جشنواره بینالمللی فیلم ونیز انتخاب شد؛ رویدادی که میتواند نقطه عطفی برای حضور سینمای کوردی در یکی از معتبرترین صحنههای جهانی سینما باشد.
فیلم «اگر به دست زنی کشته شوی، بهشتی در کار نیست» قرار است نخستین نمایش جهانی خود را در ماه سپتامبر در جشنواره ونیز تجربه کند. این فیلم روایتی الهامگرفته از تجربه زنان کوردی است که در جریان جنگ با داعش نقش داشتهاند و زندگیشان تحت تأثیر این درگیریها قرار گرفته است.
انتخاب این اثر در فهرست رسمی جشنواره ونیز، فیلم هَلکَوت مصطفی را در کنار آثار سینماگرانی از سراسر جهان قرار میدهد و فرصتی برای معرفی بخشی از روایتهای معاصر کوردی به مخاطبان بینالمللی فراهم میکند.
داستان فیلم درباره یک تکتیرانداز زن پیشمرگ است که پس از حمله داعش به مناطق کوردستان، برای نجات خواهر کوچکترش وارد مأموریتی خطرناک میشود. این اثر، در کنار پرداختن به فضای جنگ، بر مفاهیمی همچون مقاومت، شجاعت و پیامدهای انسانی خشونت تمرکز دارد و تجربه زنانی را روایت میکند که در برابر شرایط دشوار ایستادگی کردهاند.
هَلکَوت مصطفی در گفتوگو با کوردستان۲۴ درباره انتخاب فیلمش برای جشنواره ونیز گفت که از حضور این اثر در این رویداد سینمایی معتبر خرسند است و این فرصت را زمینهای برای بازتاب اراده و مقاومت زنان کورد برای مخاطبان جهانی میداند.
او افزود که شکلگیری فیلمنامه حاصل گفتوگوهای گسترده با زنان پیشمرگ بوده و تجربیات مستقیم آنها نقش مهمی در ساختار عاطفی و تاریخی داستان داشته است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی مؤسسه فیلم نروژ (NFI)، این فیلم محصول مشترک نروژ، سوئد، امارات متحده عربی و اقلیم کوردستان است؛ همکاریای بینالمللی که در عین بهرهگیری از ظرفیتهای چند کشور، هویت و نگاه کوردی اثر را حفظ کرده است.
این فیلم به تهیهکنندگی شرکت Hene Films ساخته شده و آوان جمال، بازیگر کورد، در نقش اصلی آن بازی میکند. توربیورن هار، بازیگر نروژی، نیز از دیگر بازیگران این پروژه است.
بخش قابل توجهی از فیلم در لوکیشنهایی در شهر موصل فیلمبرداری شده است؛ جایی که هَلکَوت مصطفی تلاش کرده فضای شهری و آثار باقیمانده از جنگ را با رویکردی واقعگرایانه به تصویر بکشد.
این کارگردان پیشتر گفته بود که ایده اصلی فیلم از دیدارها و گفتوگوهایش با زنان کوردی شکل گرفته که در جریان مبارزه با داعش حضور داشتند؛ از جمله یک تکتیرانداز زن که تجربه او تأثیر عمیقی بر روند شکلگیری این پروژه گذاشته است.
هشتاد و سومین جشنواره بینالمللی فیلم ونیز از دوم تا دوازدهم سپتامبر ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.
حضور فیلم «اگر به دست زنی کشته شوی، بهشتی در کار نیست» در این جشنواره، فراتر از یک حضور سینمایی، نشانهای از افزایش دیدهشدن روایتهای کوردی در سینمای بینالمللی به شمار میرود؛ روایتهایی که تلاش دارند تجربههای تاریخی و انسانی منطقه را از دریچه هنر به مخاطبان جهانی معرفی کنند.
ب.ن