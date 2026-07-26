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جمهوری اسلامی ایران خواهان بازپرداخت بدهی ۱۱ میلیارد دلاری بابت صادرات گاز به عراق شد، در حالی که بغداد به دلیل محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها با چالش‌های جدی در پرداخت نقدی روبروست.

شبکه‌ی خبری "حره" روز یکشنبه، ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۵ مرداد ۱۴۰۵)، به نقل از دو منبع آگاه عراقی گزارش داد که ایران خواستار دریافت ۱۱ میلیارد دلار از مطالبات معوق خود شده است. این بدهی کلان بابت صادرات گاز ایران به عراق در طول سال‌های گذشته انباشته شده و اکنون تهران بر بازپرداخت سریع آن تاکید دارد.

بر اساس این گزارش، عراق به دلیل سیستم تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران و محدودیت‌های شدید بانکی، برای پرداخت این مبالغ به صورت نقد یا با ارز دلار آمریکا با دشواری‌های فراوانی روبرو است. این منابع اشاره کردند که در دوره‌های گذشته نیز به دلیل بلوکه شدن اموال و رویه‌های پیچیده‌ی مالی، بغداد موفق به انتقال این مبالغ به تهران نشده بود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت عراق در پیشنهادی برای حل این بحران، اعلام آمادگی کرده است که مبلغ ۱ میلیارد دلار را به منظور پوشش هزینه‌های حجاج ایرانی به عربستان سعودی پرداخت کند. با این حال، تهران این پیشنهاد را رد کرده و بر دریافت مستقیم و کامل بدهی‌های خود پافشاری کرده است.

پیش از این، سازوکار استفاده از اموال بلوکه شده‌ی ایران در بغداد برای تامین هزینه‌های بشردوستانه یا خدمات مذهبی مانند حج، به عنوان راهکاری برای جلوگیری از برخورد مستقیم با تحریم‌های آمریکا مورد استفاده قرار می‌گرفت.

عراق سال‌هاست که برای راه‌اندازی نیروگاه‌های برق خود به گاز و برق وارداتی از ایران وابستگی شدیدی دارد. این در حالی است که واشینگتن همواره فشارها را برای کاهش این وابستگی افزایش داده است. با لغو معافیت‌های مالی در ابتدای سال ۲۰۲۵، توافقات مالی میان بغداد و تهران وارد فاز پیچیده‌تری شده و مسیرهای قانونی برای تسویه‌ی حساب‌های انرژی بیش از پیش مسدود شده است.