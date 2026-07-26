دونالد ترامپ با تصاویر هوش مصنوعی ایران را تهدید کرد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با انتشار مجموعهای از تصاویر ساخته شده توسط هوش مصنوعی که حاوی صحنههایی از نابودی زیرساختهای ایران است، موج جدیدی از تهدیدات مستقیم را علیه تهران آغاز کرد.
دونالد ترامپ در پلتفرم "تروث سوشیال" تصاویری را به اشتراک گذاشت که توسط تکنولوژی هوش مصنوعی تولید شدهاند. در یکی از این تصاویر، جنگندههای آمریکایی در حال حمله به جزیرهی خارک نشان داده میشوند و انفجارهای مهیبی این مرکز راهبردی صادرات نفت ایران را به لرزه درآورده است.
در تصویر دیگری، رئیسجمهور آمریکا در حالی که پرچم این کشور را در دست دارد بر روی عرشهی یک کشتی ایستاده و پرچم ایران بر روی زمین افتاده است.
وی در ذیل این تصویر نوشت: "این نفتکش اکنون متعلق به ماست". همچنین تصویر دیگری از یک انفجار بزرگ در یک کشتی ایرانی منتشر شده که با عبارت "موتورها دیگر به پایان رسیدند" همراه شده است.
همزمان با این تهدیدها، وبسایت "آکسیوس" گزارش داد که براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکوم)، پیشنهاد داده است که کارزار بمبارانها علیه ایران، به ویژه در مناطق اطراف تنگهی هرمز متوقف شود. به باور این فرمانده ارشد، عملیاتهای نظامی به سقف اثرگذاری خود رسیدهاند و تداوم آنها ممکن است نتایج معکوس داشته باشد.
از سوی دیگر، مایک والتز، نمایندهی آمریکا در سازمان ملل متحد، در گفتگو با شبکهی "انبیسی" اظهار داشت: "رئیسجمهور ترامپ تمامی گزینهها را روی میز نگاه داشته است، اما در عین حال مسیری را نیز برای مذاکره با ایران باز میگذارد". والتز تاکید کرد که تماسها میان واشینگتن و تهران در سطوح مختلف همچنان برقرار است.
با وجود کاهش موقت برخی عملیاتهای نظامی، روزنامهی "نیویورک تایمز" در گزارشی خاطرنشان کرد که خطر بروز درگیریهای جدید و تنشهای ناگهانی در منطقه همچنان به قوت خود باقی است و وضعیت به ثبات پایدار نرسیده است.