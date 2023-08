Almanya û Îtalya pêşwaziyê li diyarkirina dema hilbijartinên Parlamentoya Kurdistanê dikin

Hewlêr (K24) – Konsulxaneya Giştî ya Almanya û Balyozxaneya Îtalyayê ya li Bexdayê di du twîtên cuda de pêşwazî li diyarkirina dema hilbijartinên Parlamentoya Kurdistanê kirin.

Balyozê Îtalyayê yê li Bexdayê di twîtekê de ragihand, ew pêşwaziyê li biryara Serokatiya Herêmê dikin ji bo diyarkirina dema hilbijartinên Parlamentoya Kurdistanê dikin ku 25ê Sibata 2024an destnîşan kirine.

Balyozê Îtalyayê yê li Bexdayê daxwaza hilbijartineke azad û dadperwerane dike û ragihand, mafê dengdanê bingeha demokrasiyê ye û derfeteke bi nirx e ji bo welatiyên Herêma Kurdistanê, da ku dengê xwe bigihînin.

