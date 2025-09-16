Lîga Şampiyonan bi lîstikên bihêz dest pê dike
Navenda Nûçeyan (K24) – Lîga Şampiyonan a Ewropayê careke din vedigere û ji îro Sêşemê, 16ê Îlonê heta roja Pêncşemê, gera yekem a qonaxa yekem bi pêşbirkên mezin û balkêş dest pê bike.
Her 36 yaneyên ku beşdarî vê werzê dibin, dixwazin bi destpêkeke bihêz bikevin pêşbirkê. Di gera yekem de rûbirûbûnê bihêz rû didin, wek: Juventus li hemberî Borussia Dortmund, Bayern Munich dijî Chelsea, û Ajax Amsterdam rûbirûyî Inter Milan dibe.
Herwiha, pêşbirkên din ên wekî Liverpool dijî Atletico Madrid, Paris Saint-Germain (xwediyê nasnavê) li hemberî Atalanta, Newcastle United dijî Barcelona û Real Madrid (xwediyê rekora herî zêde, 15 nasnav) li hemberî Marseille jî bi kelecaneke mezin tên payîn.
Lîstikên gera yekem dê bi lîstika di navbera Arsenal a Îngilîzî û Athletic Bilbao ya Spanî de dest pê bike.
Bernameya Pêşbirkên Gera Yekem
Sêşem, 16ê Îlonê
Athletic Bilbao – Arsenal (19:45)
PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise (19:45)
Juventus – Borussia Dortmund (22:00)
Real Madrid – Marseille (22:00)
Benfica – Qarabag (22:00)
Tottenham – Villarreal (22:00)
Çarşem, 17ê Îlonê
Olympiacos – Pafos (19:45)
Slavia Prague – Bodo/Glimt (19:45)
Liverpool – Atletico Madrid (22:00)
Ajax – Inter Milan (22:00)
Bayern Munich – Chelsea (22:00)
Paris Saint-Germain – Atalanta (22:00)
Pêncşem, 18ê Îlonê
Club Brugge – Monaco (19:45)
Copenhagen – Leverkusen (19:45)
Manchester City – Napoli (22:00)
Newcastle United – Barcelona (22:00)
Eintracht Frankfurt – Galatasaray (22:00)
Sporting CP – Kairat Almaty (22:00)