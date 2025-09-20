Serokwezîr Mesrûr Barzanî Parka Serhildan li Dihokê vedike
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî, îro 20î Îlonê projeya Parka Serhildan li bajarê Dihokê bi fermî vedike.
Parka Serhildan weke yek ji projeyên xizmetguzarî yên herî girîng ên Dihokê tê hesibandin û nirxê giştî yê projeyê zêdetirî çar milyar dînaran e.
Taybetmendiyên Parkê
Park li ser rûbereke berfireh a 122 hezar metreyên çargoşe hatiye avakirin. Beşê herî mezin ê parkê, ango %75, ji bo qadên kesk û şînatiyê hatiye veqetandin, ku bi hezaran gul û şitlên curbecur lê hatine çandin û dîmenekî ciwan û balkêş dide bajêr.
Ev park, ji bilî qadên kesk, gelek xizmetguzarî û cihên dema vala jî di xwe de digire, weke:
- Xwaringeh û kafeterya
- Nafûreya avê yên balkêş
- Qadeke bi şêwaza Romanî ji bo çalakî û pîrozbahiyan
- Cihên taybet ji bo werzişê
- Yarîgehên zarokan
- Parkîngeke berfireh ji bo otomobîlan
Tê çaverêkirin ku avakirina vê parkê, ji bilî dayîna dîmenekî ciwan ji bajêr re, bibe beşeke girîng ji bo başkirina jîngehê û geşepêdana sektora geştyariyê li herêmê.