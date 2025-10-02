Siyasî

Navenda Nûçeyan (K24) - Serok Barzanî sersaxî ji malbata Omer Elî Şêx re xwest û got ku, Ebû Farûq jiyana xwe ji bo şoreş û têkoşîna li dijî zilm û dîktatoriyê terxan kir.

Peyama Serok Barzanî:

Bi navê Xudayê Mezin û Dilovan

Bi xemgîniyeke mezin ve min nûçeya wexera dawiyê ya têkoşer û azadîxwazê Kurdistan û Iraqê û sekreterê yekê yê Partiya Komunîst a Kurdistanê Omer Elî Şêx, ku wekî Ebû Farûq navdar e, bihîst.

Ebû Farûq jiyana xwe ji bo şoreş û têkoşîna li dijî zilm û dîktatoriyê terxan kir û hevsozê daxwazên rewa yên gelê Kurd bû.

Ez sersaxiyê ji hevjîna Ebû Farûq Xanim Pexşan Zengene, malbat, kesûkar û hevalên wî re dixwazim û ez hevparê xema wan im.

Ez ji Xudayê mezin dixwazim ku canê Xudêjêrazî Ebû Farûq bi behişta berfireh şa bike sebir û hedarê bi hemî aliyan bide.

Îna lîlah weîna îleyhî racîûn

 

Mesûd Barzanî

2ê Cotmeha 2025ê

 
