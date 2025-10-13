Bi amadebûna Mesrûr Barzanî, merasîma derçûna xwendekarên Zanîngeha Dihokê tê lidarxistin
Navenda Nûçeyan (K24) – Bi amadebûna Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî, Zanîngeha Dihokê ahenga xula xwe ya 30emîn a derçûnê lidar dixe. Di merasîmê de, zêdetirî 4,500 xwendekar bawernameyên xwe werdigirin, û ya balkêş ew e ku rêjeya derçûyên keçan bi awayekî berbiçav ji ya kuran zêdetir e.
Serperiştyarê merasîma derçûnê ya Zanîngeha Dihokê Nebez Ibrahîm ji Kurdistan24 re ragihand, îro 13ê Cotmeha 2025an, ahenga xula 30emîn a derçûnê ya ji bo sala xwendinê ya 2024-2025, bi amadebûna Serokwezîr Mesrûr Barzanî li Yarîgeha Yaneya Futbolê ya Dihokê birêve diçe.
Nebez Ibrahîm got: "Ahenga derçûnê ji bo zêdetirî 4,500 xwendekarên ji 19 kolejan ên Zanîngeha Dihokê tê lidarxistin." Wî her wiha da zanîn ku merasîm dê bi meşa derçûyan û sirûda taybet a Zanîngeha Dihokê dest pê bike, piştre gotara Serokê Hikûmetê û gotara Serokê Zanîngeha Dihokê dê werin pêşkêşkirin. Di dawiya ahengê de jî, dê bawername li ser xwendekaran werin belavkirin.
Rêjeya Derçûyên Keçan Bala Dikişîne
Yek ji xalên herî berbiçav ên vê xula derçûnê, rêjeya bilind a keçan bû. Li gorî amarên fermî, ji giştiya 4,547 derçûyan:
Keç: 2,829 derçû (%62.2)
Kur: 1,718 derçû (%37.8)
Ev yek nîşan dide ku hejmara derçûyên keçan 1,111 kes ji kuran zêdetir e. Ev amar weke nîşaneke guherîneke civakî ya erênî û rola bihêz a jinan di warê xwendina bilind de li herêmê tê dîtin.
Derbarê Zanîngeha Dihokê de
Zanîngeha Dihokê di sala 1992an de hatiye damezrandin û ji 19 kolejan û 99 beşan pêk tê. Zêdetirî 2,500 mamostayên bi pile û payeyên cuda yên zanistî li zanîngehê kar dikin û hejmara giştî ya xwendekaran digihîje 24 hezarî. Her wiha, pirtûkxaneyeke mezin a zanîngehê heye ku zêdetirî 250 hezar pirtûkên cuda li xwe digire û pêwendiyên wê bi 50 zanîngeh û rêxistinên cîhanî re hene.